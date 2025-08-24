Na naslov Hajduka je prije početka sezone koeficijent bio 6, a sada je 5. Suprotno tomu, na Rijeku je tečaj bio 4, a sada je 8, što znači da se poduplao!
TKO ĆE BITI PRVAK?
Kladionice promijenile tečajeve na naslov prvaka Hrvatske: Evo kome daju daleko najveće šanse
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo je s četiri pobjede u četiri kola krenuo u lov na trofej prvaka Hrvatske, uz impresivnu gol razliku 10:0. Ponukalo je to kladionice da spuste koeficijent na Dinamovo osvajanje trofeja.
Prije početka sezone "modri" su bili prvi favorit HNL-a s tečajem 1,6, a sada je on dodatno pao na svega 1,35! Prevedeno u postotke, kladionice Dinamu daju 74 posto šanse za trofej prvaka.
Na naslov Hajduka je prije početka sezone koeficijent bio 6, a sada je 5. Suprotno tomu, na Rijeku je tečaj bio 4, a sada je 8, što znači da se poduplao!
Koeficijenti na osvajanje naslova prvaka prije početka sezone:
- Dinamo - 1.50
- Rijeka - 4.00
- Hajduk - 6.00
Koeficijenti na osvajanje naslova prvaka sada:
- Dinamo - 1.35
- Hajduk - 5.00
- Rijeka - 8.00
