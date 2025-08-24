Kladionice promijenile tečajeve na naslov prvaka Hrvatske: Evo kome daju daleko najveće šanse

Dinamo je s četiri pobjede u četiri kola krenuo u lov na trofej prvaka Hrvatske, uz impresivnu gol razliku 10:0. Ponukalo je to kladionice da spuste koeficijent na Dinamovo osvajanje trofeja.

Prije početka sezone "modri" su bili prvi favorit HNL-a s tečajem 1,6, a sada je on dodatno pao na svega 1,35! Prevedeno u postotke, kladionice Dinamu daju 74 posto šanse za trofej prvaka.

Na naslov Hajduka je prije početka sezone koeficijent bio 6, a sada je 5. Suprotno tomu, na Rijeku je tečaj bio 4, a sada je 8, što znači da se poduplao!

Koeficijenti na osvajanje naslova prvaka prije početka sezone:

Dinamo - 1.50

Rijeka - 4.00

Hajduk - 6.00

Koeficijenti na osvajanje naslova prvaka sada:

Dinamo - 1.35

Hajduk - 5.00

Rijeka - 8.00