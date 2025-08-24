Obavijesti

Sport

Komentari 3
TKO ĆE BITI PRVAK?

Kladionice promijenile tečajeve na naslov prvaka Hrvatske: Evo kome daju daleko najveće šanse

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Kladionice promijenile tečajeve na naslov prvaka Hrvatske: Evo kome daju daleko najveće šanse
4
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Na naslov Hajduka je prije početka sezone koeficijent bio 6, a sada je 5. Suprotno tomu, na Rijeku je tečaj bio 4, a sada je 8, što znači da se poduplao!

Dinamo je s četiri pobjede u četiri kola krenuo u lov na trofej prvaka Hrvatske, uz impresivnu gol razliku 10:0. Ponukalo je to kladionice da spuste koeficijent na Dinamovo osvajanje trofeja. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sažetak Dinamo -Istra 1961 01:15
Sažetak Dinamo -Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Prije početka sezone "modri" su bili prvi favorit HNL-a s tečajem 1,6, a sada je on dodatno pao na svega 1,35! Prevedeno u postotke, kladionice Dinamu daju 74 posto šanse za trofej prvaka. 

Na naslov Hajduka je prije početka sezone koeficijent bio 6, a sada je 5. Suprotno tomu, na Rijeku je tečaj bio 4, a sada je 8, što znači da se poduplao!

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Koeficijenti na osvajanje naslova prvaka prije početka sezone:

  • Dinamo - 1.50
  • Rijeka - 4.00
  • Hajduk - 6.00

Koeficijenti na osvajanje naslova prvaka sada:

  • Dinamo - 1.35
  • Hajduk - 5.00
  • Rijeka - 8.00

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Kovaču stigla dva igrača iz Chelseaja, United dovodi novog golmana?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Hrvatska dobila jedan od najmodernijih stadiona u regiji! Pogledajte čudo u Vardarcu
KAKVO ZDANJE

FOTO Hrvatska dobila jedan od najmodernijih stadiona u regiji! Pogledajte čudo u Vardarcu

Danas se održalo svečano otvorenje jednog od najmodernijih sportskih kompleksa u regiji - V Arene, stadiona i nogometne akademije Nogometnog kluba Vardarac. Projekt vrijedan 7,3 milijuna eura zajednički su sufinancirale Vlada Republike Hrvatske i Vlada Mađarske
VIDEO Petković zabio čudesan prvijenac, Mourinho smrknuto gledao bravuru bivšeg 'modrog'
POGLEDAJTE KRASAN GOL

VIDEO Petković zabio čudesan prvijenac, Mourinho smrknuto gledao bravuru bivšeg 'modrog'

Portugalski stručnjak gledao je kako donedavni napadač Dinama zabija odličan gol Fenerbahčeu na čijem golu nije bio Dominik Livaković. Mourinho Livija i dalje drži na klupi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025