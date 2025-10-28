Obavijesti

Sport

TKO ĆE BITI PRVAK?

Kladionice reagirale na poraz Dinama. Hajduku šanse rastu

Piše Josip Tolić,
Kladionice reagirale na poraz Dinama. Hajduku šanse rastu
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

VUKOVAR - DINAMO 1-0 Dinamo izgubio prvo mjesto, Hajduk vodi utrku za naslov s tri boda prednosti. Kladionice snižavaju koeficijente za "bile", a Rijeka i dalje daleko od vrha

Jedanaesto kolo HNL-a donijelo je novi zaplet u borbi za naslov. Dinamo je ispustio čelnu poziciju prvi put ove sezone porazom od Vukovara (1-0), a prigrabio ju je Hajduk trijumfom kod Gorice (3-1) pa Splićani sad bježe Zagrepčanima tri boda.

Gol Vukovara u susretu Vukovar - Dinamo 1-0 01:09
Gol Vukovara u susretu Vukovar - Dinamo 1-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Na posljednja zbivanja reagirale su i kladionice pa je tako koeficijent na "modre" skočio s 1,55 na 1,65 (nakon prošlog kola bio je 1,40), dok je na "bile" pao s 2,55 na 2,20. A još početkom mjeseca, prije pobjedničke serije, iznosio je čak 4. Dakle, sve mu više vjeruju.

Golovi s utakmice Gorica - Hajduk 01:59
Golovi s utakmice Gorica - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Rijeka je unatoč pobjedi nad Osijekom i dalje daleko od borbe za vrh, zaostaje osam bodova za Dinamom i 11 za Hajdukom, ali joj je koeficijent za naslov drastično pao, sa 100 na 80.

Golovi na susretu Rijeka - Osijek 01:28
Golovi na susretu Rijeka - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

U predstojećem blagdanskom vikendu Dinamo i Rijeka odmjerit će snage u derbiju na Maksimiru na sam dan Svih svetih (subota, 16 sati), a Hajduk će na Dušni dan (nedjelja, 16 sati) gostovati kod Slaven Belupa, koji ima šest bodova manje od Dinama, kao i Lokomotiva. Ali, zanimljivo, lokosima kladionice bitno više vjeruju da bi mogli izvesti čudo i završiti prvi.

Koeficijenti za naslov u HNL-u, 28. listopada

  • Dinamo 1,65
  • Hajduk 2,20
  • Rijeka 80
  • Lokomotiva 200
  • Osijek 300
  • Slaven Belupo 500
  • Varaždin 300
  • Gorica 500
  • Istra 500
  • Vukovar 2000

