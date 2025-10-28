VUKOVAR - DINAMO 1-0 Dinamo izgubio prvo mjesto, Hajduk vodi utrku za naslov s tri boda prednosti. Kladionice snižavaju koeficijente za "bile", a Rijeka i dalje daleko od vrha
Kladionice reagirale na poraz Dinama. Hajduku šanse rastu
Jedanaesto kolo HNL-a donijelo je novi zaplet u borbi za naslov. Dinamo je ispustio čelnu poziciju prvi put ove sezone porazom od Vukovara (1-0), a prigrabio ju je Hajduk trijumfom kod Gorice (3-1) pa Splićani sad bježe Zagrepčanima tri boda.
Na posljednja zbivanja reagirale su i kladionice pa je tako koeficijent na "modre" skočio s 1,55 na 1,65 (nakon prošlog kola bio je 1,40), dok je na "bile" pao s 2,55 na 2,20. A još početkom mjeseca, prije pobjedničke serije, iznosio je čak 4. Dakle, sve mu više vjeruju.
Rijeka je unatoč pobjedi nad Osijekom i dalje daleko od borbe za vrh, zaostaje osam bodova za Dinamom i 11 za Hajdukom, ali joj je koeficijent za naslov drastično pao, sa 100 na 80.
U predstojećem blagdanskom vikendu Dinamo i Rijeka odmjerit će snage u derbiju na Maksimiru na sam dan Svih svetih (subota, 16 sati), a Hajduk će na Dušni dan (nedjelja, 16 sati) gostovati kod Slaven Belupa, koji ima šest bodova manje od Dinama, kao i Lokomotiva. Ali, zanimljivo, lokosima kladionice bitno više vjeruju da bi mogli izvesti čudo i završiti prvi.
Koeficijenti za naslov u HNL-u, 28. listopada
- Dinamo 1,65
- Hajduk 2,20
- Rijeka 80
- Lokomotiva 200
- Osijek 300
- Slaven Belupo 500
- Varaždin 300
- Gorica 500
- Istra 500
- Vukovar 2000
