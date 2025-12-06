Kladionice su promijenile tečajeve za trofej u HNL-u. Evo tko je prvi favorit za osvajanje

Dinamo je ostao vodeća momčad HNL-a nakon remija protiv Hajduka (1-1) na Maksimiru. Hoxha je u 12. minuti sudačke nadoknade zabio za 1-1 i spasio bod prednosti "modrima" ispred Splićana. Kladionice su malo korigirale šanse za titulu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:04 Dinamo Zagreb-Hajduk 1-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Prije derbija, Dinamo je bio izraziti favorit za trofej s koeficijentom 1,35, dok sada on iznosi 1,4. Što se Hajduka tiče, on se snizio 3,2 na 3.

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Što se Rijeke tiče, tečaj na obranu naslova bio je čak 150, a sada iznosi 80. Smanjio se tečaj i na osvajanje Slaven Belupa sa 200 na 150. Istra i Varaždin poravnati su sa šansama na šestom mjestu, dok je Lokomotiva sedmi favorit lige, a iza su Gorica, Osijek i Vukovar.

Koeficijenti na osvajanje naslova:

Dinamo - 1,4

Hajduk - 3

Rijeka - 80

Slaven Belupo - 150

Istra 1961 - 250

Varaždin - 250

Lokomotiva - 300

Gorica - 1500

Osijek - 1500

Vukovar 1991 - 2000