Kladionice su promijenile tečajeve za trofej u HNL-u. Evo tko je prvi favorit za osvajanje
Dinamo je ostao vodeća momčad HNL-a nakon remija protiv Hajduka (1-1) na Maksimiru. Hoxha je u 12. minuti sudačke nadoknade zabio za 1-1 i spasio bod prednosti "modrima" ispred Splićana. Kladionice su malo korigirale šanse za titulu.
Prije derbija, Dinamo je bio izraziti favorit za trofej s koeficijentom 1,35, dok sada on iznosi 1,4. Što se Hajduka tiče, on se snizio 3,2 na 3.
Što se Rijeke tiče, tečaj na obranu naslova bio je čak 150, a sada iznosi 80. Smanjio se tečaj i na osvajanje Slaven Belupa sa 200 na 150. Istra i Varaždin poravnati su sa šansama na šestom mjestu, dok je Lokomotiva sedmi favorit lige, a iza su Gorica, Osijek i Vukovar.
Koeficijenti na osvajanje naslova:
- Dinamo - 1,4
- Hajduk - 3
- Rijeka - 80
- Slaven Belupo - 150
- Istra 1961 - 250
- Varaždin - 250
- Lokomotiva - 300
- Gorica - 1500
- Osijek - 1500
- Vukovar 1991 - 2000
