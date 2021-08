Osijek je nakon dvije pobjede u uvodna dva kola napravio prvi kiks u ovoj sezoni. U Gradskom vrtu je Slaven Belupo uzeo veliki bod (0-0). Momčad Deana Klafurića suvereno se branila i zaustavila Osječane...

- Čestitao bih svojim igračima na trudu i disciplini. Defenzivno smo bili jako dobri. Veseli me da smo pokušali igrati. Veseli me što smo kroz pas igru došli do posljednje trećine terena. To nam je povod za dalje. Dečki su vidjeli da igra donosi rezultat. Moramo još raditi i raditi, ali ovo je predivan rezultat - rekao je Dean Klafurić.

Slaven u sljedećem kolu dočekuje Šibenik gdje će tražiti drugu ovosezonsku pobjedu.

- Bit će to drugačija utakmica nego protiv Dinama i Osijeka, ali i nego protiv Lokomotive. Pokušat ćemo odigrati još jednu dobru utakmicu - zaključio je trener Koprivničana.

Nenad Bjelica je nakon utakmice bio zadovoljan igrom svoje momčadi, jedino žali za rezultatom...

- Čestitao bi svojim igračima na velikom trudu velikoj želji. Bili smo bolja momčad, dominirali smo, ali nismo pobijedili i to je jedino čime nisam zadovoljan.

Pred Osijekom je važna europska utakmica pa je Bjelica na klupi ostavio Ramona Miereza, a od prve minute su krenuli Fiolić, Hiroš, Mance, Topčagić...

- Sa svima sam zadovoljan. Topčagićem pogotovo jer nije dugo igrao, a danas je bio jedan od najboljih na terenu. Zadovoljan sam i s Fiolićem i Hirošem, kao i Bralićem.

Je li glava uoči ove utakmice već bila u trećem kolu Konferencijske lige protiv CSKA iz Sofije?

- Bio sam fokusiran samo na današnju utakmicu, ali večeras krećemo u pripremu za tu utakmicu. Osijek je prije dvije godine imao neugodno iskustvo s tim klubom i ispao u drugom pretkolu. A mi ćemo ovog puta dat sve od sebe da napravimo bolji rezultat.