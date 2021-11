Htio sam odraditi još jedan meč do kraja kalendarske godine, ali Matchroom je već objavio poster za zadnju priredbu u godini koja je na rasporedu 18. prosinca u Manchesteru te me na njemu nema. Inače me odmah stave na plakat, kazao je hrvatski boksač Alen 'Savage' Babić na početku velikog intervjua za 24sata.