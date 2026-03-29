Klasnić poslao ohrabrujuću poruku iz bolnice: 'Ljudi, ne morate se brinuti. Dobro sam'

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Klasnić (46) proživljava jedne od najtežih trenutka u životu. Klasnić se nalazi u bolnici zbog bakterijske infekcije kao što smo već pisali. Brojni navijači zabrinuti su za njegovo zdravstveno stanje s obzirom na to da je Klasnić imao tri operacije bubrega. Nogometaš poslao je ohrabrujuću poruku svima koji su zabrinuti.

- Dobro sam. Ljudi ne moraju brinuti. Više nemam temperaturu -izjavio je Klasnić za njemački Bild koji ističe da se još ne zna koliko će Hrvat biti u bolnici.

Nakon utakmice protiv Kolumbije, Luka Vušković posvetio je svoj prvijenac u dresu 'vatrenih' upravo Klasniću.

- Želim mu posvetiti ovaj gol jer je nažalost već neko vrijeme u bolnici. Nije mu lako - izjavio je Vušković nakon utakmice.

Klasnićeva borba sa zdravljem traje još od 2005. pa svaka infekcija predstavlja rizik. Tri puta je išao na transplantaciju bubrega. Prvi puta je to bilo 2005. kada mu ga je donirala majka, a onda je za osam tjedana išao na novu operaciju. Drugi put je njegovo tijelo primilo transplantirani bubreg od oca i s njim je živio 10 godina. Ipak, 2017. godine je Klasnić morao na treću operaciju, a tad su mu transplantirali bubreg preminule žene koju nikada nije upoznao.