Drži se, legendo! Klasnić završio u bolnici zbog nove bakterije...

Ivan Klasnić (46) opet se nalazi u teškoj situaciji, bivši reprezentativac Hrvatske opet je u bolnici. O čemu se točno radi? Klasnić je proteklih godina tri puta završio na transplantaciji bubrega, pa samim time ima prilično oslabljen imunološki sustav. I kako neslužbeno saznajemo, nedavno ga je zahvatila bakterijska infekcija zbog koje je opet morao u bolnicu.

Pokretanje videa... 00:58 Klasnić: 'Triput sam se borio za život, ali moram biti pozitivan' | Video: 24sata/pixsell

Nažalost, njegova borba sa zdravljem traje još od 2005. godine, pa svaka infekcija za njega predstavlja rizik jer mu tijelo zbog lijekova nešto teže odbija napade virusa i bakterija. Klasnić je sredinom 2005. morao je na transplantaciju bubrega. Prvi bubreg donirala mu je majka, ali ga je njegovo tijelo odbacilo i morao je na novu operaciju nakon osam tjedana.

Drugi put je njegovo tijelo primilo transplantirani bubreg od oca i s njim je živio 10 godina. Ipak, 2017. godine je Klasnić morao na treću operaciju, a tad su mu transplantirali bubreg preminule žene koju nikada nije upoznao. Teški zdravstveni izazovi s godinama ostavili su traga na Klasniću, a nakon virusa kojeg je prebolio ostao je bez kose.

- ilustrativna fotografija

Prošle godine se emotivnom porukom javio na Instagramu i otkrio u kakvom je stanju.

- Nije lako izdržati tri transplantacije bubrega. Ali danas mogu reći: Sretan sam. Živim. I uživam u svakom pojedinom danu. Ovaj me dan podsjeća na to koliko je život vrijedan - i da su zahvalnost, ljubav i nada jače od svake prepreke. Želim da moja priča ohrabri i druge - da vide da se isplati boriti, bez obzira na to koliko je put težak. Hvala vam što ste danas ovdje, hvala vam što ste dio mojeg života i hvala vam što danas smijem slaviti s vama. Na mnogo sljedećih godina - punih zdravlja, radosti i života - napisao je tada bivši "vatreni" u objavi.

O zahvalnosti u životu i prolaznosti govorio je u dokumentarnom filmu ARD-a pod nazivom "Hirschhausen i bol".

- Tko zna koliko ću još dugo živjeti. Treba biti zahvalan, čak i kad si bolestan i moraš piti lijekove, da još uvijek možeš živjeti ovaj život - rekao je Klasnić koji je toliko problema imao zbog pogreške liječnika Werdera, koji su mu davali lijekove koji su mu dodatno oslabili bolesne bubrege. Tužio je klub 2007., a 2022. su klub i liječnik Götz Dimanski proglašeni krivima. Morali su mu isplatiti odštetu od četiri milijuna eura.

U HNS-u su svjesni Klasnićevih problema sa zdravljem, njegovu situaciju dobro prate i igrači, pa je poslije pobjede (2-1) nad Kolumbijom, junak utakmice Luka Vušković poručio:

- Posvetio bih ovaj gol gospodinu Klasniću koji je nažalost sad u bolnici i nije mu najlakše. 