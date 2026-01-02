Klinac iz Engleske nastavlja pisati povijest. Izborio je treće uzastopno finale SP-a u pikadu

Svijet pikada i dalje gleda čudo od djeteta. Osamnaestogodišnji Luke Littler, branitelj naslova svjetskog prvaka, na dominantan je način izborio svoje treće uzastopno finale Svjetskog prvenstva. U kultnom Alexandra Palaceu "pomeo" je sunarodnjaka Ryana Searlea rezultatom 6-1 i došao na samo korak do obrane titule i ispisivanja novih stranica povijesti.

Iako konačni rezultat sugerira laganu šetnju, meč za Littlera nije počeo idealno. Po prvi put na cijelom turniru našao se u zaostatku nakon što je iskusni Searle, miljenik publike, uzeo prvi set unatoč Littlerovom prosjeku od 105. Searle je bio klinički precizan na izlazima i kaznio je nekoliko promašaja mladog prvaka. Kamere su pri odlasku s pozornice uhvatile Littlera kako frustrirano psuje sebi u bradu, bijesan zbog lošeg starta.

Foto: Matthew Childs/REUTERS

No, što god si je rekao u pauzi, upalilo je. U nastavku meča na pozornici je postojao samo jedan igrač. "The Nuke", kako mu je nadimak, ubacio je u višu brzinu i osvojio sljedećih šest setova zaredom. Njegovo je bodovanje bilo nemilosrdno, a preciznost na dvostrukim poljima zastrašujuća, s postotkom pogođenih izlaza od gotovo 59 posto. Meč je završio s deset pogođenih 180-ki i prosjekom od 105,35 po tri bačene strelice.

​- Poveo je 1-0 i nisam bio nimalo sretan. Mislio sam da nisam igrao tako dobro. Svi znaju da samo želim povesti, ući u vodstvo - priznao je Littler nakon meča.

Na korak do ispisivanja povijesti

Ovom pobjedom Littler je postao tek četvrti igrač u povijesti koji je uspio doći do tri uzastopna finala PDC Svjetskog prvenstva, pridruživši se tako velikanima Dennisu Priestleyju, Philu Tayloru i Garyju Andersonu. Međutim, uz Taylora je jedini to uspio na prva tri nastupa na SP-u. A sada lovi i novi podvig - postati tek četvrti igrač koji je obranio naslov svjetskog prvaka.

Foto: Matthew Childs/REUTERS

Njegov uspon je nevjerojatan. Prije dvije godine je kao šesnaestogodišnji debitant šokirao svijet i stigao do finala, gdje je izgubio od Lukea Humphriesa. Prošle godine je otišao do kraja, postavši najmlađi svjetski prvak u povijesti, a sada ponovno ima priliku podići trofej Sid Waddell. U finalu ga čeka pobjednik dvoboja između Giana van Veena i Garyja Andersona.

'Velika riba' za utjehu i kraj turnira iz snova

Iako je bio potpuno nadigran, Ryan Searle je ipak publici pružio trenutak za pamćenje. U šestom setu, nakon što je Littler bio blizu savršenog lega od devet strelica, Searle je hladnokrvno pogodio maksimalni izlaz od 170, poznat kao "Velika riba". Bio je to potez koji je podigao dvoranu na noge i utješna nagrada za Searlea, koji je odigrao turnir karijere. Ulazak u polufinale osigurao mu je proboj među deset najboljih igrača svijeta.

Unatoč tom bljesku, povratka nije bilo. Littler je mirno priveo meč kraju i zakazao novi susret s poviješću.

​- Jako sam zadovoljan večerašnjom igrom - izlazima, završnicom, visokim bodovanjem. Moglo je biti i malo bolje, ali sretan sam što sam ušao u treće uzastopno finale. Nadam se da sutra mogu i malo bolje - poručio je za kraj.