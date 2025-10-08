Ključna utakmica za SP: Evo gdje gledati Češka - Hrvatska

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo započele su za Hrvatsku kao iz snova. Posljednja pobjeda protiv Crne Gore (4-0) pokazala je kako bi, na što i nismo baš naviknuli, 'vatreni' mogli bez stresa i neizvjesnosti izboriti Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Često smo čekali do posljednjeg kola pa proživljavali dramu, no ove kvalifikacije drugačije su od ostalih. Vatreni su u prva četiri kola, s gol razlikom 17-1, pokazali klasu i koliko odskaču od ostatka skupine.

Pokretanje videa... 04:30 Zagreb: Izjava za medije igrača Duje Ćalete-Cara i Marija Pašalića | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

Naši reprezentativci opet su u akciji, a ovog tjedna imaju priliku doći na koračić od Mundijala. Vatreni u četvrtak u Pragu, od 20.45 sati, igraju ključnu utakmicu u kvalifikacijama protiv našeg najvećeg konkurenta Češke uz prijenos na Novoj TV. U Osijeku smo ih demolirali 5-1, a u Pragu je ključno ne izgubiti. Bilo koji drugi rezultat približit će nas Svjetskom prvenstvu.

Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

No, ne i manje važno, Hrvatska je trenutačno deveta reprezentacija svijeta na Fifinoj ljestvici, a devet reprezentacija će, uz tri zemlje domaćina, biti nositelji u prvoj jakosnoj skupini, što će im osigurati znatno povoljniji ždrijeb. Za imamo status nositelja, no do kraja kvalifikacija nemamo pravo na kiks, Italija, Maroko i Njemačka nam pušu za vratom.

Izbornik Zlatko Dalić konačno će na raspolaganju imati pa gotovo najjači sastav. Nema Josipa Stanišića zbog ozljede, ali konačno je tu Mateo Kovačić, koji još nije nastupio u kvalifikacijama, kao i Joško Gvardiol, koji je odigrao tek jednu utakmicu. Joško je spreman i trebao bi krenuti od prve minute u Pragu, dok će Mateo čekati priliku s klupe.

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Česi imaju četiri pobjede i poraz, baš protiv nas, uz gol razliku 11-6, a čak pet su primili od hrvatskih nogometaša. Veliki hendikep za njihova izbornika Ivana Hašeka je izostanak najboljeg igrača Patricka Schicka koji je zbog ozljede ostao na terapijama u Bayer Leverkusenu. Zbog toga je češki izbornik morao aktivirati 35-godišnjeg napadača Jana Chramostu koji bi mogao debitirati za reprezentaciju.

Nakon Češke, naše reprezentativce očekuju još tri utakmice. U nedjelju će, 12. listopada, u Varaždinu dočekati Gibraltar, a potom u studenome zaključiti kvalifikacije protiv Farskih Otoka i Crne Gore.

