Emotivni Klopp: 'Ma Lovren je legenda, uvijek se može vratiti'

Nakon što je potvrđeno da će Dejan Lovren (31) od sljedeće sezone Liverpoolov dres zamijeniti onim ruskog prvaka Zenita iz St. Peterburga, njegov dosadašnji trener Jürgen Klopp ga je ispratio biranim riječima

<p>Još jedna Liverpoolova legenda koja napušta klub, zato što je nedvojbeno bio jako, jako važan dio ove momčadi od prvog dana kad sam došao, izjavio je<strong> Jürgen Klopp</strong> za <strong>Liverpoolov </strong>internetski portal na oproštaju od hrvatskog središnjeg braniča koji je u momčad novog prvaka Engleske i još uvijek aktualnog osvajača Lige prvaka stigao 2014. iz <strong>Southamptona </strong>te u dresu 'crvenih' ostvario 185 nastupa u kojima je zabio osam golova.</p><p>Iako su se njegovi nastupi prorijedili dolaskom <strong>Virgila van Dijka</strong> i nekolicinom ozljeda koje su ga mučile tijekom posljednje dvije sezone, Lovren je i dalje dao svoj doprinos u osvajanju posljednja dva velika klupska trofeja, kao i na putu do finala Lige prvaka 2018.</p><p>- Odigrao je odličnih utakmica i postigao jedan od najvažnijih pogodaka u našoj povijesti za pobjedu 4-3 protiv Borussije Dortmund; stvarno prekrasan trenutak koji smo podijelili. Imao je toliko dobrih utakmica. Kad je bio zdrav, vrlo često je bio u momčadi. Odličan igrač i odlična osoba. - prisjetio se Klopp</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zagrljaj Lovrena i Kloppa</strong></p><p>Što se Kloppa tiče, za 31-godišnjeg hrvatskog reprezentativca će Liverpoolova vrata uvijek biti otvorena.</p><p>- On je primjer sportaša, ima sve što je potrebno i sad odlazi u Rusiju. No, uvijek se može vratiti - uvijek će biti dobrodošao, jer je stvarno odličan dečko - zaključio je jedan od najvećih nogometnih trenera današnjice.</p><h2>Oglasio se i Lovren</h2><p>Procjenjuje se da je Lovrenov transfer u <strong>Zenit </strong>vrijedan oko 12 milijuna eura, a hrvatski reprezentativac se obvezao na trogodišnju vjernost ruskom prvaku koji će biti šesti klub u njegovoj seniorskoj karijeri nakon zagrebačkog Dinama, zaprešićkog Intera, francuskog Lyona te engleskih premierligaša Southamptona i Liverpoola.</p><p>- Igrati za ovaj čudesan klub je povlastica, uz koju dolazi i odgovornost. Nositi grb je bila čast. Posljednjih šest godina su bile divlja vožnja. Prošli smo sve i svašta, naš odnos se razvijao i bio je izvor intenzivnih osjećaja... Prije nego što sam prošao kroz vrata Melwooda obećao sam su da ću dati sve od sebe kako bih jednoga dana mogao pogledati unatrag i biti zadovoljan time što sam dao sve klubu koji mi je otvorio svoja vrata. Danas je na meni red da kažem zbogom Liverpool FC-u. Iako više nisam član momčadi, na ovo ne gledam kao na kraj naše veze. Zajedno smo ispisali povijest i naše su uspomene vječne. "Bilo je puno ljubavi i kritike i svakoga od vas poštujem - budite uvjereni da sam jedino želio samo pobjeđivati, a pobjeđivali jesmo! Nedostajat će mi duh kluba, grada, ljudi. Viđat ćemo se prijatelji i želim vam sve najbolje. YNWA - napisao je Lovren na Instagramu.</p>