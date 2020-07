Nije se naigrao ni ove sezone - \u0161tovi\u0161e, samo 15 utakmica i 1190 minuta naspram 18 utakmica pro\u0161le i 1261 odigranu minutu - ali sve je palo u drugi plan kad je drugi put u godinu dana podigao pehar. Lani prvak Europe, sad prvak Engleske. Nema si \u0161to prigovoriti.

Trenutaka iz ljeta 2014., kad je prelazio u Liverpool, prisjetio se u HTV-ovu dokumentarcu \"Junaci na\u0161eg doba\".

- Osje\u0107ao sam se mo\u0107no i nekoliko mjeseci kasnije stigao je Liverpool na vrata. Trajao je i trajao, me\u0111utim, taj transfer, glava mi je ve\u0107 bila u ludilu. Sje\u0107am se kad smo igrali na Anfieldu, osjetio sam tada \u0161to je to. Rekao sam: \"Pa ovo je zvijer od kluba\". I onda je do\u0161ao kona\u010dno trenutak transfera, za to sam radio gadno \u010detiri godine i isplatilo se.

Sad se vra\u0107a na mjesto sre\u0107e, u blizinu grada u kojemu je boravio u kampu za vrijeme SP-a i to bi se moglo pokazati sjajnim potezom kako bi u punoj formi do\u010dekao Euro idu\u0107e ljeto.

Lovren novi igrač prvaka Rusije

Šest godina trajala je Lovrenova epizoda u Liverpoolu iz kojega odlazi s najljepšim uspomenama proslave naslova prvaka Engleske, a ima i titulu europskog prvaka. Novo odredište - Sankt Peterburg

<p>Došao je u <strong>Liverpool</strong> prije šest godina za 25 milijuna eura, a iz njega odlazi s naslovom europskog i engleskog prvaka. Misija hrvatskoga nogometnog reprezentativca na Otoku je završila, a počinje nova, i to ruska, <a href="https://www.24sata.hr/sport/lovren-ide-u-zenit-za-12-milijuna-eura-povratak-rusiji-s-ljubavlju-707656" target="_blank">o čemu smo pisali</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zagrljaj Lovrena i Kloppa</strong></p><p><strong>Dejan Lovren</strong> (31) od ponedjeljka je i službeno novi igrač prvaka <strong>Zenita</strong> iz Sankt Peterburga. Radi se o transferu, a ne posudbi, što je prošle godine bila zapreka za njegov odlazak u Romu. Odšteta? Oko 12 milijuna eura. Ugovor je na tri godine.</p><p>"Njegov doprinos tijekom godina bio je briljantan i želimo mu sve najbolje u novom izazovu. Svi 'redsi' mu zahvaljuju", napisali su iz Liverpoola.</p><p>Nije se naigrao ni ove sezone - štoviše, samo 15 utakmica i 1190 minuta naspram 18 utakmica prošle i 1261 odigranu minutu - ali sve je palo u drugi plan kad je drugi put u godinu dana podigao pehar. Lani prvak Europe, sad prvak Engleske. Nema si što prigovoriti.</p><p>Trenutaka iz ljeta 2014., kad je prelazio u Liverpool, prisjetio se u HTV-ovu dokumentarcu "Junaci našeg doba".</p><p>- Osjećao sam se moćno i nekoliko mjeseci kasnije stigao je Liverpool na vrata. Trajao je i trajao, međutim, taj transfer, glava mi je već bila u ludilu. Sjećam se kad smo igrali na Anfieldu, osjetio sam tada što je to. Rekao sam: "Pa ovo je zvijer od kluba". I onda je došao konačno trenutak transfera, za to sam radio gadno četiri godine i isplatilo se.</p><p>Sad se vraća na mjesto sreće, u blizinu grada u kojemu je boravio u kampu za vrijeme SP-a i to bi se moglo pokazati sjajnim potezom kako bi u punoj formi dočekao Euro iduće ljeto.</p>