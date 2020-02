Klopp: Izvadio sam Manea jer se Vrsaljko bacao kao pokošen

Nakon skoro godinu i pol, hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko napokon je zaigrao u Ligi prvaka. Prošla godina bila je jako duga i mučna za njega, oporavljao se od ozljede koljena, ali sada se napokon vratio.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Trener Atletica Diego Simeone jedna je dočekao Zadranina koji je odmah uskočio u prvu postavu i postao nezamjenjiv. Šime je u pobjedi protiv Liverpoola odradio zapaženu ulogu na terenu, a sjajno je čuvao Sadia Manea na lijevoj strani koji je bio nemoćan.

Klopp ga je izvadio na poluvremenu, ali Klopp kaže da ga je izvadio zbog nekih drugih razloga. Mane je dobio žuti karton nakon jednog prekršaja nad Vrsaljkom. Nedugo nakon toga Mane je zahvatio hrvatskog reprezentativca, on se bacio na travnjak, a njegovi suigrači opkolili su suca tražeći crveni karton.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

- To je dio nogometa, ali meni se nikako ne sviđa. Bilo je jasno da oni crvenim kartonom pokušavaju izbaciti Manea. Šteta, jer je Mane dobro odigrao prvo poluvrijeme. Iz igre sam ga izvadio zbog Vrsaljka, ali ne zato što je on odlično markirao Manea nego me bilo strah Vrsaljka. Da će se baciti kao pokošen samo ako Sadio udahne i tako izboriti crveni karton - rekao je Jurgen Klopp.

Hrvata je iskritizirao i legendarni napadač Real Madrida, Liverpoola i engleske nogometne reprezentacije Steve McManaman.

- Mane je jedva dotaknuo Vrsaljka, a on se baca kao da ga je odalamio Tyson Fury - komentirao je umirovljeni nogometaš na kanalu BT Sports gdje radi kao stručni komentator...

Foto: SUSANA VERA

Koliko god to njima smetalo, kako bi Machiavelli rekao, cilj ne bira sredstvo. E pa sa raspoloženim sredstvima Atletico je pobijedio Liverpool u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka i osigurao si koliku toliku nadu za prolazak u daljnju fazu. Uzvrat na Anfieldu je 11. ožujka, ali Kop će Madriđanima prirediti paklenu dobrodošlicu...