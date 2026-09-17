Klopp šokirao nikad viđenim popisom Njemačke, a pažnju je ukrala i njegova 'šilterica'

Jürgen Klopp šokirao je prvim popisom igrača koji je objavio kao izbornik Njemačke. Za utakmice Lige nacija krajem rujna i početkom listopada pozvao je čak 44 igrača.

Klopp je umjesto klasičnog popisa od oko 25 igrača objavio ogroman popis. Liga nacija dopušta Kloppu ovakve poteze jer pravila su takva da prije svake utakmice reprezentacije moraju prijaviti 23 igrača, ali sastav se između utakmica može mijenjati.

🇩🇪 VOICI LES DEUX PREMIÈRES SÉLECTIONS DE JÜRGEN KLOPP



Vous en pensez quoi l’équipe ? #DFBTeam pic.twitter.com/KjEhIEpA9P — Unser Fußball (@unserfussball) September 17, 2026

Klopp je pozvao niz debitanata, ali ne i sve zvijezde. Deniz Undav nije ni među 44 pozvana igrača, iako je bio najbolji njemački strijelac na posljednjem Svjetskom prvenstvu s tri gola i dvije asistencije. Nije pozvan ni Leroy Sane, koji tako ostaje na 80 nastupa za reprezentaciju.

Prva utakmica Kloppove momčadi je 24. rujna protiv Nizozemske. Tri dana kasnije Njemačka igra protiv Grčke, a 1. listopada sa Srbijom. Ciklus završava drugom utakmicom s Grcima, 4. listopada.

Inače, Klopp je na predstavljanju imao zanimljvu 'šiltericu' s natpisom "Jedan od 83 milijuna".