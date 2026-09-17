Obavijesti

Sport

Komentari 0
NJEMAĆKI IZBORNIK

Klopp šokirao nikad viđenim popisom Njemačke, a pažnju je ukrala i njegova 'šilterica'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Klopp šokirao nikad viđenim popisom Njemačke, a pažnju je ukrala i njegova 'šilterica'
Foto: Kai Pfaffenbach
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Novi izbornik njemačke reprezentacije iznenadio je objavom popisa za nadolazeće utakmice Lige nacija

Admiral

Jürgen Klopp šokirao je prvim popisom igrača koji je objavio kao izbornik Njemačke. Za utakmice Lige nacija krajem rujna i početkom listopada pozvao je čak 44 igrača.

Klopp je umjesto klasičnog popisa od oko 25 igrača objavio ogroman popis. Liga nacija dopušta Kloppu ovakve poteze jer pravila su takva da prije svake utakmice reprezentacije moraju prijaviti 23 igrača, ali sastav se između utakmica može mijenjati.

Klopp je pozvao niz debitanata, ali ne i sve zvijezde. Deniz Undav nije ni među 44 pozvana igrača, iako je bio najbolji njemački strijelac na posljednjem Svjetskom prvenstvu s tri gola i dvije asistencije. Nije pozvan ni Leroy Sane, koji tako ostaje na 80 nastupa za reprezentaciju.

Prva utakmica Kloppove momčadi je 24. rujna protiv Nizozemske. Tri dana kasnije Njemačka igra protiv Grčke, a 1. listopada sa Srbijom. Ciklus završava drugom utakmicom s Grcima, 4. listopada.

Inače, Klopp je na predstavljanju imao zanimljvu 'šiltericu' s natpisom "Jedan od 83 milijuna". 

Nations League - Germany Press Conference
Foto: Kai Pfaffenbach

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu
LANA I MARIO

FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu

Lana i Mario Kovačević u braku su više od 23 godine, a imaju kćeri Niku i Janu: 'Nakon prvog susreta godinu dana smo se gledali, a nakon jednog izlaska postali smo par', prisjetio se trener
FOTO Ivanu je pokušao zavesti i Cristiano Ronaldo, otkantala ga je! 'Primijetio me u Zagrebu...'
NEUSPJELI POKUŠAJ

FOTO Ivanu je pokušao zavesti i Cristiano Ronaldo, otkantala ga je! 'Primijetio me u Zagrebu...'

"Moje mišljenje o Ronaldu (iz kontakta koji smo ostvarili) i iz svega priloženog jasno je da je stvarno dobar čovjek, vrhunski sportaš, te za njega imam samo lijepe riječi," rekla je Ivana Macanović u davnom intervjuu kojeg je dala za 24sata.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026