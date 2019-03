Klopp: Tko želi biti prvi na tablici u ožujku? Ima vremena

Četiri remija (Everton 0-0, Manchester United 0-0, West Ham 1-1, Leicester 1-1) u posljednjih šest utakmica koštala su Liverpool prvog mjesta na tablici. Manchester City je pobjeđivao sve protivnike redom i zasjeo na prvo mjesto Premierlige.

Foto: Andrew Yates/Press Association/PIXSELL

Trener 'redsa' Jurgen Klopp našao se na 'streljani' neugodnih pitanja nakon posljednjeg gubljenja bodova u Merseyside derbiju (0-0). U 84. minuti je izvadio napadača Sadia Manea, a ubacio veznjaka Adama Lallanu.

- To je nogomet. Mislite da nismo dovoljno riskirali? Je li bilo kojeg našeg izjednačenog rezultata u kojem nismo pokušali pobijediti? Nije tako, ma dajte. Dovoljno smo napadački orijentirani, ali nogomet tako ne funkcionira. devet je utakmica do kraja i ne smijemo izgubiti živce kao vi, očito - nervozno je odbrusio Klopp pa nastavio:

Foto: Phil Noble/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ne možete početi utakmicu s četiri ili pet napadača. Ne možete u Premierligi igrati s takvim sastavom. Sljedeću utakmicu čeka nas Burnley i ako ćemo s njima igrati tako napadački 'pojest' će nas s kontrama. Preuzimamo rizik, a ne ludost - jasan je Klopp.

Nakon što su neko vrijeme branili prvo mjesto, sad će biti u lovu na vrh tablice. Postavlja se pitanje je li sad pritisak na Cityju ili pak je još veći pritisak na 'redsima' koji moraju ganjati zaostatak.

- Nemam problema s lovom na bod zaostatka, pa tko želi biti na vrhu lige početkom ožujka? Sve je to lijepo, ali ima još puno utakmica do kraja. Gledao sam zadnju pobjedu Cityja - imali su 900 šansi i zabili jedan gol, Mahrez je pucao slabijom nogom. Morate biti spremni na takve golove.

Foto: RUSSELL CHEYNE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Liverpool nije osvojio titulu engleskog prvaka još od 1990. godine, ali Klopp još uvijek vjeruje da se to može dogoditi ove sezone.

- Sto posto vjerujem u nas. Utakmicu po utakmicu, moj je osjećaj o dečkima je bolji jer izgledaju spremno za napad na titulu. Sad nismo zabili, događa se, bila je to teška utakmica. Bila je to borba, a mi smo na to spremni. Imamo bod više nego što smo imali prije utakmice s Evertonom, sve je to dobro - završio je trener Liverpoola.

Sljedeću utakmicu u Premierligi Liverpool igra kod kuće protiv Burnleya, dok će City na Etihadu ugostiti Watford.