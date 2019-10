Kloppu teško pala pobjeda: Pa morat ćemo odustati od kupa

Arsenal je imao prednost i bio je na korak do četvrtfinala Carabao kupa, ali za 5-5 je u sučevoj nadoknadi zabio Divock Origi. Nakon toga je u raspucavanju i Kelleher obranio penal Ceballosu pa su 'redsi' u fotofinišu ušli u četvrtfinale. Bio je tada sretan Jurgen Klopp, ali kad se sjetio...

Liverpool će u prosincu imati nevjerojatan raspored. Imat će utakmice svaka tri dana, a nakon što 14. prosinca odigraju utakmicu Premiershipa protiv Watforda, putuju u Katar gdje će igrati završnicu Svjetskog klupskog prvenstva. To je već 10 u mjesec dana, odnosno 11 uđe li u taj raspored i četvrtfinale Carabao kupa.

- Nisam zabrinut, netko drugi bi trebao biti zabrinut, jer mi nećemo moći ispoštovati sve utakmice ni raspored. Fifa nam je rekla kad trebamo ići na završnicu u Katar i ići ćemo. Premier liga nam kaže kad igramo ligaške susrete kao i Carabao kup, a to smo, kao što ste vidjeli, odigrali. Ali ako vidite da postoji momčad koja ne može odigrati sve utakmice, onda morate razmisliti o rasporedu - objasnio je strateg 'redsa'.

Foto: ANDREW YATES

U prosincu je Premierligašima dovoljno zgusnut raspored i bez europskih, odnosno u slučaju Liverpoola, svjetskih natjecanja. A njemački strateg ima jasnu poruku za one koji o ovome odlučuju.

- Nećemo biti žrtve ovog problema, noćas smo igrali i željeli pobijediti, a to smo i napravili. Nadam se da će se krenuti u rješevanje ovog problema i da je upravo sad taj trenutak. Mislim da bi to bilo fer jer ako ne nađu normalno vrijeme za odigrati našu utakmicu, a tu ne mislim u 15 sati na Božić, onda mi ni nećemo igrati - čvrsto je poručio Klopp pa nastavio:

'Neka dalje ide Arsenal ili netko drugi bez borbe'

- Ako ne nađu normalan datum odigravanja, onda mi nećemo igrati. Neka dalje bez borbe ide naš protivnik ili neka Arsenal preuzme mjesto - ja to ne mogu promijeniti.

Bilo kako bilo, Liverpool je prošao dalje nakon perjanice nogometne večeri usred tjedna. Prava ljepotica na Anfieldu završila je remijem i to s nevjerojatnih 5-5 (2-3), a nakon drame penala i obrane Kellehera, odnosno promašaja Ceballosa, dalje je prošao Liverpool (10-9). Iako su 'gosti' do posljednjih trenutaka imali prolaz, to se nije dogodilo.

Foto: ANDREW YATES

- Znam da su mnogi ljudi koji prate Premiership sjedili pred televizorima i nadali se da će dalje proći Arsenal. Ali, žao mi je! - našalio se Klopp.

Sad je na drugim tijelima da odlučuju što će biti s Liverpoolovim rasporedima, a Kloppovi se puleni mogu samo nadati kako će njihov NBA raspored netko dobro posložiti.