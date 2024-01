Klub iz MLS-a dovodi hrvatskog reprezentativca: Srušili klupski rekord, 'odriješili kesu' za Musu

Već je neko vrijeme bio nezadovoljan minutažom i statusom u portugalskoj Benfici, a Petar Musa (25) će prema pisanju talijanskog insajdera Fabrizija Romana promijeniti ne samo sredinu, već i kontinent. Dok se Stipe Biuk (21) vratio iz MLS-a u Europu, Petar će napraviti suprotno i otići u američku ligu.

- FC Dallas je dogovorio dolazak Petra Muse iz Benfice. Dokumenti su spremni za provjeru i razmjenu između klubova, Petar mora proći liječnički i potpisati ugovor. Platit će ga deset milijuna eura uz tri milijuna eura bonusa - stoji u Romanovoj objavi.

Najveći je to ulazni transfer spomenutog kluba jer su dosad najviše platili Argentinca Alana Velasca (21) koji je u klub stigao za 6.36 milijuna eura. Podsjetimo, Petar je u Benficu stigao na ljeto 2022. godine, a tad je dres portugalskog kluba nosio 66 puta i zabio 17 golova uz pet asistencija.

Pitanje je samo što će to značiti za Petrovu reprezentativnu karijeru s obzirom na to da će se zaoštriti konkurencija na napadačkoj poziciji, a on odlazi igrati u slabiji klub. No, minuta će sigurno imati, a uz dobre rezultate može opravdati mjesto na spisku izbornika Dalića za odlazak na Europsko prvenstvo u Njemačku.