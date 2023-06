Klub iz Saudijske Arabije želi Livakovića?! U transferu će im pomoći i ministarstvo...

Dominika Livakovića (28) svakog tjedna sele u drugi klub. Turci su 'izbacivali bombe' kako je sve dogovorio s Fenerbahčeom, a španjolski mediji su pisali o njegovom potencijalnom dolasku u Villarreal. No, Livi je i dalje u Dinamu i sve je izvjesnije da će na Maksimiru dočekati novu sezonu.

Od 2015. godine do danas se u Dinamu isprofilirao u najboljeg hrvatskog golmana. Što sve može, pokazao je u plavom dresu, a svijetu dokazao na Svjetskom prvenstvu u Katru gdje je s čudesnim obranama pomogao Hrvatskoj na putu do bronce. Takve partije nisu prošle nezamijećeno. Ušao je u vrtlog pozornosti svjetske javnosti, takvu klasu mnogi bi htjeli dovesti, a jedan talijanski novinar objavio je senzacionalnu vijest koja će se ipak teško ostvariti. Livakovića žele i u Saudijskoj Arabiji!

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako piše Rudy Galetti, interes za Livakovića pokazao je Al-Ahli. Saudijska Arabija postala je obećana zemlja za nogometne zvijezde na smiraju karijere. Al-Nassr ima Cristiana Ronalda, Al-Ittihad je doveo Karima Benzemu, a mnoge zvijezde su im na piku. Imaju ono što nema većina europskih klubova, a to je pomoć države i novac na bacanje. Navodno je i ministarstvo sporta Saudijske Arabije spremno financijski pomoći klubovima u angažiranju nogometnih velemajstora i sve u svrhu jačanja saudijske lige te promocije same države u svijetu.

Naravno, Livaković bi dobio puno više nego što mu to mogu ponuditi europski klubovi, ali nije sve u novcu. Hrvatski reprezentativac ima 28 godina i na vrhuncu je karijere, ima priliku zaigrati u europskoj ligi petice pa odlazak u Saudijsku Arabiju u ovome trenutku ne bi imao nikakvog smisla. Bio bi to praktički oproštaj od ozbiljnog nogometa pa samim time ova vijest zvuči poprilično nerealno. No ni ovakve senzacije neće poremetiti Livakovića pred kojim su bitnije stvari. Sljedećeg tjedna će s Hrvatskom loviti prvi reprezentativni trofej u povijesti.

Foto: MARKO DJURICA

Napisi nisu zabranjeni, a Saudijcima nitko ne može zabraniti da na sve načine pokušaju se domoći onoga što žele. Osim Livakovića, na popisu igrača koje žele pridobiti su i Luka Modrić, koji je već odbio Al-Nassr, Ramos, Lloris, Schmeichel...