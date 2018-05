Klubovima prijete kazne ako će igrači klečati tijekom himne

Igračima NFL-a prijete kazne ukoliko budu klečali dok se izvodi američka himna - odluka je to koju su, u srijedu, donijeli glavni predstavnici lige.

Igrači će tijekom izvođenja himne moći ostati u svlačionici, ukoliko to žele, ali ako se nalaze na terenu onda moraju stajati. Ako se oni odluče na klečanje, onda im prijete sankcije, ali ne za njih same, već za klub.

Prva verzija novog pravila glasila je da igrači moraju biti na terenu tijekom izvođenja himne, ali povjerenik lige, Roger Goodell je rekao kako su se predstavnici lige ipak, jednoglasno, složili da igrači mogu ostati u svlačionici.

- Igrači koji budu na terenu tijekom izvođenja himne, neće smjeti klečati jer time pokazuju manjak poštovanja prema našoj domovini. Nažalost, takvi protesti na terenu su stvorili krivu sliku o našoj ligi - izjavio je Goodell.

Nova pravila su podržana od strane svih predstavnika lige u Atlanti, a zanimljivo je da se na tom sastanku nisu nalazili predstavnici igrača.

Cijela zbrka oko klečanja prilikom izvođenja himne, započela je još 2016. godine, kada je Colin Kaepernick u znak protesta zbog rasizma i policijske brutalnosti odbio stajati tijekom izvođenja himne.

- Bilo bi sebično od mene da okrenem glavu na drugu stranu dok se događaju ovakve stvari u mojoj zemlji. Leševi leže na ulici, a ljudi koji plate izvuku se s ubojstvom. Kad osjetim da zastava predstavlja ono za što se zalaže država, ustat ću i odati počast himni - rekao je Kaepernick.

A nije dugo trebalo da mu se pridruže i ostali igrači. Sve se to nastavilo do danas, a povodom svega se oglasio i američki predsjednik, Donald Trump.

- Navijači nikako ne bi trebali podržavati igrače koji nisu ponosni na svoju himnu i domovinu. NFL bi trebao promijeniti politiku - objavio je Trump na Twitteru.

