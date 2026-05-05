Knicksi su demolirali umorne Sixerse, Wembanyama srušio rekord blokada pa ipak izgubio

Polufinalne serije konferencija NBA doigravanja započele su u ponedjeljak s dvije utakmice koje su ponudile potpuno različite priče: dominantnu pobjedu New Yorka i dramatičnu završnicu u San Antoniju.

New York Knicksi nastavili su tamo gdje su stali u prvoj rundi, deklasiravši Philadelphia 76erse 137-98 u Madison Square Gardenu za vodstvo 1-0 u seriji. Gosti iz Philadelphije, koji su imali samo dan odmora nakon iscrpljujuće serije od sedam utakmica protiv Boston Celticsa, nisu imali odgovor na uragansku igru Knicksa.

Utakmica je bila riješena već do poluvremena, kada je domaćin vodio 74-51. Predvodio ih je fenomenalni Jalen Brunson s 35 koševa, od čega je čak 27 zabio u prvom dijelu. Knicksi su kao momčad imali nevjerojatnu šutersku večer, pogodivši 63 posto šuteva iz igre, što je treći najbolji postotak u povijesti NBA doigravanja. Ovom pobjedom postali su i prva momčad u povijesti koja je tri uzastopne utakmice doigravanja dobila s 25 ili više poena razlike. Kod Sixersa, čiji su se ključni igrači Joel Embiid (14 koševa, šut 3/11) i Tyrese Maxey (13 koševa) mučili, jedini raspoložen bio je Paul George sa 17 poena. Trener Nick Nurse priznao je nemoć svoje momčadi.

​- Bili smo nekako zaglavljeni u blatu na oba kraja terena. Pregazili su nas - rekao je Nurse.

Edwards se vratio i pokvario Wembanyaminu rekordnu noć

U Teksasu se odigrala znatno dramatičnija utakmica u kojoj su Minnesota Timberwolvesi iznenadili San Antonio Spurse i slavili 104-102, ukravši tako prednost domaćeg terena.

Junak pobjede bio je Anthony Edwards, koji se neočekivano vratio na parket samo devet dana nakon ozljede koljena. Ušao je s klupe i u 25 minuta ubacio 18 koševa, od čega 11 u ključnoj posljednjoj četvrtini. Njegov povratak bio je ključan za pobjedu Timberwolvesa, što je potvrdio i sam igrač nakon što je pogodio jednu tricu.

​- Vratio sam se! Vratio sam se! - povikao je prema klupi Spursa.

Spursima nije pomogla ni čudesna partija Victora Wembanyame. Mladi Francuz imao je triple-double s 11 koševa, 15 skokova i čak 12 blokada, čime je postavio novi rekord NBA doigravanja po broju blokova u jednoj utakmici. Ipak, napadački je bio neprecizan (šut 5/17), a Minnesota je pametnom taktikom u završnici uspjela ograničiti njegov obrambeni utjecaj. Julius Randle je s 21 košem i 10 skokova bio najbolji kod pobjednika, dok je San Antonio imao priliku za pobjedu, no Julian Champagnie promašio je tricu sa zvukom sirene.