Kodrić protiv Fabiena Bartheza: Jedva čekam utrku '24 sata Spa'

Martin Kodrić u siječnju je osvojio cijenjenu utrku '12 sati Bathursta', a sada napravio još veći korak u svojoj karijeri, te će ove sezone voziti za 59 Racing Team u GT World Challengeu...

<p>Sve sam te staze prošao valjda milijun puta, stalno na njima radimo neka testiranja, pa i vozimo utrke. Tu neće biti nikakvih problema, tako da s nestrpljenjem očekujem početak nove sezone i prvu utrku u talijanskoj Imoli, kaže nam <strong>Martin Kodrić</strong> (23).</p><p>Najbolji hrvatski automobilist prošle je godine potpisao ugovor s McLarenom, pa postao tvornički vozač automobilskog diva koji ima momčad i u Formuli 1. Martin Kodrić probio se na najviše razine u auto-moto utrkama, a u siječnju je s dvojicom timskih kolega (Fraser Ross i Dominic Story) osvojio cijenjenu utrku <strong>'12 sati Bathursta'</strong>.</p><p>Automobilistička sezona nastavlja se ovog vikenda u Imoli, gdje će Kodrić u sklopu GT World Challenge Europa Endurance Cupa voziti za 59 Racing Team. Članovi te momčadi još će biti Britanci <strong>Ben Barnicoat i Lewis Williamson</strong>. </p><p>- Evo, već se dva tjedna pripremamo u Engleskoj, vjerujem da smo napravili dobar projekt, te da ćemo ove sezone napraviti dobre rezultate. Ove godine vozit će se samo četiri utrke, rekao bih da će 10-12 automobila biti konkurentni, a mi po prvim treninzima izgledamo dosta dobro. Očekivanja? Pa da na kraju budemo među prve tri momčadi - kaže nam <strong>Martin Kodrić</strong>, pa objašnjava kakva sezona očekuje njegovu momčad:</p><p>- Pred nama su četiri vrlo zanimljive utrke. Prvo ćemo ovaj vikend voziti 'tri sata Imole' (Italija), onda je na rasporedu utrka '6 sati Nürburgringa' (Njemačka), pa ide '24 sata Spa' (Belgija) i za kraj '1000 kilometara Paul Ricarda' (Francuska). Idemo trku po trku, a nekako najviše očekujem od '24 sata Spa', baš imam dojam da bi mogli osvojiti utrku u Belgiji.</p><p>Prvo slijedi <strong>Imola</strong>...</p><p>- To je baš specifična staza, zadnji put sam na njoj vozio dok sam još bio član <strong>Lamborghinija</strong>, oni će sigurno tamo biti dosta jaki. Kažem, nisam već par godina vozio u Imoli, ali svi smo spremni za početak GT sezone. Znao sam da ću kad-tad doći na ovu razinu auto-moto utrka, naravno da sam ponosan što sam došao do GT utrka. Svi smo u momčadi baš 'napaljeni' na Imolu, a imam i stvarno dobre momčadske kolege.</p><p>Kakvi su vaši suvozači <strong>Ben Bernicoat (23) i Lewis Williamson (30)</strong>?</p><p>- Ben i ja se na neki način pratimo cijelu karijeru, on je baš vrhunski vozač, bio je dovoljno dobar i da dođe do Formule 1. I nije bio daleko od svog mjesta na toj razini. Lewis Williamson je osvojio i 'McLaren Autosport Award', najveću nagradu za mlade vozače u Velikoj Britaniji. Prema tim zadnjim testiranjima svi smo u prilično dobroj formi, mogla bi ovo biti jako zanimljiva sezona. </p><p>A kakvi su vam ovosezonski suparnici u<strong> GT World Challengeu</strong>?</p><p>- Ima stvarno dobrih vozača, velik broj njih je osvajalo utrku '24 sata Le Mansa', ma njih 25-30 su vrlo cijenjeni u ovom sportu. Na ovoj razini nema loših vozača, samo ćemo vidjeti tko će kada imati dobar, a kada loš dan. I tko su najkompletnija trojica. Da, među konkurentima je i Rus <strong>Sergej Sirotkin</strong> koji je prije dvije sezone vozio Formulu 1. </p><p>Zanimljivo, na 'entry listi' za utrku u Imolu stoji i ime legendarnog vratara francuske nogometne reprezentacije -<strong> Fabiena Bartheza (49)</strong>...</p><p>- To je dobro za PR ovog sporta, nisam još vidio kompletnu 'entry listu', ali moguće je da i on kao amater vozi u Imoli, zašto ne?</p><p>Kakvo je stanje s epidemiološkim mjerama u GT utrkama? U Formuli 1 oko toga su i dalje jako rigorozni...</p><p>- Ma sve je kao i u Formuli 1, utrke će se voziti bez prisustva gledatelja, a u timu može po jednom autu biti tek 15 ljudi. Formula 1 je s te strane postavila visoke standarde, sada se svi toga drže i na ovoj razini, nikakva odskakanja nisu dozvoljena. </p><p>Martin Kodrić veliki je prijatelj <strong>Landa Norrisa (20)</strong>, mladog Britanca koji je najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela Formule 1...</p><p>- Lando je krenuo odlično u sezonu, iza sebe ima dva vrhunska rezultata iz Austrije. U zadnjoj utrci je startao na mokroj strani, mislim da ni momčadska strategija kroz utrku nije bila najbolja. No, Lando Norris je nakon tri utrke četvrti u ukupnom poretku, McLaren je treći, mislim da nisu mogli ni sanjati takav start. Možda i oni sami nisu toliko dobri koliko dosadašnji rezultati to pokazuju, momčadi poput Racing Pointa ili Ferrarija su ipak kvalitetnije. Ali, nikad se ne zna, a Lando za sada radi vrhunski posao, volio bih da sezonu zaključi među prvih sedam vozača Formule 1 - završio je <strong>Kodrić</strong>.</p>