<p>Samo dan nakon što je otpustila Quiquea Setiena, <strong>Barcelona</strong> mu je pronašla nasljednika. Kao i što se očekivalo, izbor je pao na velikog Nizozemca <strong>Ronalda Koemana (57)</strong>!</p><p>Blamaža protiv Bayerna u Ligi prvaka bila je dokaz da je nešto trulo u Barceloni, a čelnici kluba su uskoro reagirali i otpustili sportskog direktora Erica Abidala te trenera Setiena. Koeman je stigao na Camp Nou kao spasitelj, kao čovjek čiji je glavni cilj podignuti oronulu momčad koja nije sličila na momčad u posljednje vrijeme. </p><p>Nizozemac je u Barceloni igrao od 1989. do 1995. godine, a kao pomoćni trener radio je od 1998. do 2000. No, veliki san bila mu je glavna stolica. Godinama se povezivao, a sada se napokon ispunio njegov san.</p><p>Sve je otkrio predsjednik Joseph Bartomeu za Barca TV.</p><p>- Ako sve ostane ovako, Koeman će biti trener Barcelone. Dobro znamo njegov stil i ideju, njegovu filozofiju i iskustvo. Posvećeni smo mu. Bio je u Cruyffovom 'Timu snova'. Bio je prvi trener kojeg smo nazvali, bilo je to još u siječnju. Njegov san je voditi Barcelonu - kazao je Bartomeu, a onda umirio navijače.</p><p>Već danima se priča kako bi nezadovoljni Leo Messi mogao napustiti Barcu, ali to je Bartomeu demantirao.</p><p>- Messi želi završiti karijeru u Barçi. Redovito razgovaram s njim i njegovim ocem. On je dio našeg projekta. Koeman će biti novi trener i rekao mi je da je Messi ključni igrač u našem novom projektu - kazao je on. </p><p>Katalonskoj momčadi potreban je potpuni remont i to je svima jasno. Imaju nekoliko starijih nogometaša koji ne mogu već duže vrijeme više odgovarati na zahtjeve koje vrhunskog nogometa, a klub je najavio veliku čistku i dolazak novih igrača. Potrebna je svježa krv, mladi igrači koji će vratiti klub na stare staze slave. Jer jedno je jasno. A to je da Leo Messi više ne može sam vuči ovu momčad. I sam Bartomeu je toga svjestan pa je najavio odlazak skoro pa više od pola igrača.</p><p>- Messi, Griezmann, Dembele, Ter Stegen, Lenglet, De Jong i Semedo će sigurno ostati u klubu. Ostali igrači će razmotriti ponude i onda ćemo donijeti konačnu odluku. Postoji mogućnost da raskinemo ugovor s nekim igračima.</p><p>Koeman je u trenerskoj karijeri vodio Vitesse, Ajax, Benficu, PSV, Valenciju, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton i Everton, a od 2018. godine je bio izbornik Nizozemske. Ipak, čim je došao Barcelonin poziv Koeman se nije puno razmišljao. Obavijestio je ljude iz nizozemskog nogometnog saveza i oni ga nisu smjeli sputavati ka putu prema njegovoj dugogodišnjoj želji jer je u ugovoru postojala klauzula da Koeman smije napustiti reprezentaciju ako dođe Barcelonina ponuda.</p>