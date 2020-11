Koeman: Nemoguće je trenirati Messija? Pa mi stalno pričamo

Bivši trener Barcelone Quique Setien (62) nedavno se sukobio s Messijem, a na njegovu izjavu da nije moguće voditi igrače kao što je Argentinac, uzvratio je Ronald Koeman

<p>Nakon što je bivši trener Barcelone <strong>Quique Setien</strong> (62) izjavio da nije moguće voditi igrače kao što je <strong>Lionel Messi</strong>, na press konferenciji u utorak obratio se <strong>Ronald Koeman </strong>(57) i osvrnuo na njegovu izjavu.</p><p>- Svakog tjedna razgovaram s Messijem o stvarima s terena i iz svlačionice i zaista imam dobar odnos s njim - rekao je Koeman, koji je valjda želio uvjeriti Setiena da nije istina kako je Argentinac nedodirljiv.</p><p>- Poštujem zaista što drugi kažu, ali Leo je najbolji na svijetu. Svakodnevno na njemu vidim kako je ambiciozan, ima taj pobjednički karakter. Nemam nikakvih problema s njim. On je za mene kapetan i s njim mogu razgovarati o svemu. Ne slažem se sa Setienom. Ja Messija vidim drugačije. Ako on tako razmišlja, to je njegova stvar - zaključio je Koeman.</p><p>Barcelona je Setiena smijenila u kolovozu, nakon poraza od Bayerna (8-2) u četvrtfinalu Lige prvaka. Quique se nije snašao u ulozi trenera, onoj u kojoj treba trenirati Messija. </p><p>- Postoje igrači kojima nije lako upravljati. Među njima je i Messi. Morate imati na umu da je najbolji svih vremena i tko sam ja da ga mijenjam - nedavno je izjavio Setien.</p><p>Koeman je pak svjestan da zasad nisu postigli velike rezultate, te je prokomentirao svoju ulogu trenera u Barceloni.</p><p>- Moja budućnost nije najvažnija, život ide iz dana u dan. Mijenjamo stvari, tražimo mir i vrijeme. U La Ligi nismo postigli dobre rezultate i moramo se poboljšati, ali ja sam bezbrižan, imam dobar odnos s ekipom i s igračima - kazao je Koeman.</p>