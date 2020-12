Koeman oprao igrače: 'Ovakvu grešku ne možeš napraviti! Stav igrača baš nije bio dobar...'

<p>Barcelona je u subotnju večer nastavila sa svojom tragikomičnom sezonom te izgubila od Cadiza 2-1.</p><p>Katalonci sad tako zaostaju već 12 bodova za vodećim Atletico Madridom, a momčad trenera <strong>Ronalda Koemana</strong> izgleda nevjerojatno rezignirano. </p><p>- Ovaj poraz teško je objasniti. Došli smo ovdje nakon nekih dobrih partija, no prvo poluvrijeme nije bilo dobr. Bili smo bolji u drugom, no način na koji smo izgubili je nevjerojatan. Izgubili smo zbog neočekivane greške koju ne možeš napraviti. Ne možeš. To je zbog nedostatka fokusa. Stav igrača nije bio dobar danas, i to ne samo obrambenih - bacio je Koeman igrače pod vlak pa nastavio:</p><p>- Teško je objasniti neke golove koje smo primili. Mislim da bi to moglo biti zbog nedostatka koncentracije. Fali nam agresivnosti bez lopte, možda zato primamo golove. No ovaj drugi je teško objasniti...</p><p>- Razočaravajuće, ali moramo prihvatiti da je ovo velik udarac u našoj borbi za La Ligu. Zaostajati 12 bodova za Atleticom je puno. Ima još dosta utakmica, ali ako ne poboljšamo naš stav, ne možemo više ništa reći - zaključio je Koeman, no na pitanje kako će poboljšati stav svojih igrača i nije baš dao odgovor:</p><p>- Uvijek morate analizirati utakmice. Mislim da smo stvorili dovoljno šansi, no njihov golman je bio fantastičan. No primili smo golove koje nisam mogao ni zamisliti.</p>