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Koemanov sin za povijest: Prvi golman u nizozemskoj ligi koji je zabio dva gola na utakmici

Piše Ivan Tomašković,
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Koemanov sin za povijest: Prvi golman u nizozemskoj ligi koji je zabio dva gola na utakmici
Foto: Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
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Sin legendarnog Nizozemca zabio je dva gola iz penala i zlatnim slovima upisao se u povijest nizozemskog nogometa

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Nijemac Hans-Jörg Butt tijekom svoje bogate golmanske karijere zabio je 37 golova. To je postigao braneći za Bayer, Bayern i HSV. 

Njegova specijalnost bili su jedanaesterci koje je izvodio hladnokrvno.  Još jedan golman na dobrom je tragu. Ronald Koeman Junior (31), sin legendarnog Nizozemca zlatnim slovima upisao se u povijest nizozemskog nogometa. Postao je prvi golman koji je zabio dva gola kao golman u najvišem rangu nizozemskog nogometa. 

Tekst mu je posvetila Ofenziva. - Telstar - Cambuur 2-2. Rezultat je to koji ne znači ništa gotovo nikome u Hrvatskoj. Možda eventualno ljubiteljima klasične oba daju 3+ opcije. Ipak, iza samog rezultata krije se povijesni pothvat vratara Telstara. Ronald Koeman Jr., sin proslavljenog nizozemskog nogometaša i trenera, danas je postao prvi vratar koji je na jednoj utakmici Eredivisie postigao čak dva pogotka. Telstar je gubio 2-0 kod kuće, no onda je 31-godišnji Koeman Jr. zabio iz kaznenih udaraca u 63. i 101. minuti za konačnih 2-2 i vrijedan bod - ističu iz Ofenzive. 

No, to mu nisu prvi golovi u karijeri. 

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