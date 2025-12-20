Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'

​- Nakon uspješne utakmice u Osijeku, dobio sam slobodno do utorka. Okupili smo se doma, a otac Damir me pitao do kada ostajem. Rekao sam ponosno kako se vraćam tek u utorak. Znate što mi je, sasvim ozbiljan, odgovorio? "Super, onda sutra ujutro svi zajedno možemo u šumu, po drva!" Malo sam ga zbunjeno pogledao, ali nije bilo druge: ustani Toni pa put šume i utovara drva. Ma nema vam kod nas doma "zvijezda Rijeke, reprezentativac Hrvatske", nego: sine, tovari drva - prisjetio se Fruk kroz smijeh. | Foto: Instagram