Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'

Toni Fruk osvojio sve: titule, priznanja i srce djevojke! Toni je zaprosio djevojku Karlu nakon sjajne sezone s Rijekom. Ljubav jača od nogometne slave
Toni Fruk (24) iza sebe ima godinu iz snova. Golovima i asistencijama vukao je Rijeku do dvostruke krune, osvojivši prvenstvo i Kup, a sjajnim igrama zaslužio je i poziv u hrvatsku reprezentaciju, kao i naslov najboljeg mladog igrača lige prošle sezone. Koncem godine je i lider u izboru za najboljeg igrača lige "Kapetani biraju", potvrda bi trebala doći u ponedjeljak.
No najveću pobjedu ovaj skromni Slavonac ostvario je izvan travnjaka. Nakon uspješne sezone, Fruk je kleknuo pred dugogodišnju djevojku Karlu Bobić i osigurao, kako je sam rekao, "treću krunu".
Njihova priča nije tipična priča o nogometašu i njegovoj ljepšoj polovici; ona je priča o prizemljenosti, podršci i mirnom životu daleko od blještavila koje nogometna slava donosi.
Nakon završetka naporne sezone, par je otišao na zasluženi odmor u Grčku, a Toni je romantičnu atmosferu na plaži iskoristio za najvažnije pitanje. Sretnu vijest podijelili su s pratiteljima na Instagramu, objavivši fotografije na kojima zagrljeni poziraju, dok Karla ponosno pokazuje blistavi dijamantni prsten.
"Trostruka kruna je osigurana", napisali su u opisu, duhovito se referirajući na osvojeno prvenstvo i Kup. Treći i najvažniji trofej sezone za Fruka je očito Karlino "da".
Ubrzo su uslijedile brojne čestitke prijatelja, suigrača i navijača, koji su mladom paru poželjeli sreću u zajedničkom životu. Iako samozatajni i neskloni dijeljenju intime, ovaj važan trenutak nisu željeli kriti od javnosti.
Unatoč velikoj popularnosti koju je stekao igrama u riječkom dresu, Toni Fruk ostao je čvrsto na zemlji, a za to su, kako sam kaže, najzaslužniji njegova obitelj i miran život koji vodi s Karlom.
Par već nekoliko godina živi u Rešetarima, mirnom naselju u blizini Kastva, a njihova svakodnevica daleko je od glamuroznih izlazaka.
- S djevojkom Karlom, Našičankom s kojom sam u vezi nekoliko godina, živim u Rešetarima i to jednim mirnim, staloženim životom. Nema vam tu previše izlazaka, posebno ne večernjih, pokoja kava u Rijeci, Kastvu ili Srdočima - otkrio je Fruk jednom prilikom za Novi list.
Karla, čiji su profili na društvenim mrežama zatvoreni za javnost, njegova je najveća podrška, ali i osoba koja s njim dijeli ljubav prema jednostavnom životu.
Rijetki su trenuci kada Toni na svojim mrežama podijeli nešto iz privatnog života, a jedna od iznimki bio je doček Nove godine u Londonu, kada je objavio njihove zajedničke fotografije.
Koliko je vezan za obitelj i skromne početke, najbolje svjedoči anegdota koju je ispričao o povratku u rodno selo Lila nedaleko od Našica nakon jedne pobjede.
- Nakon uspješne utakmice u Osijeku, dobio sam slobodno do utorka. Okupili smo se doma, a otac Damir me pitao do kada ostajem. Rekao sam ponosno kako se vraćam tek u utorak. Znate što mi je, sasvim ozbiljan, odgovorio? "Super, onda sutra ujutro svi zajedno možemo u šumu, po drva!" Malo sam ga zbunjeno pogledao, ali nije bilo druge: ustani Toni pa put šume i utovara drva. Ma nema vam kod nas doma "zvijezda Rijeke, reprezentativac Hrvatske", nego: sine, tovari drva - prisjetio se Fruk kroz smijeh.
Ta prizemljenost ogleda se i u njegovim planovima za budućnost. Dok mnogi sportaši zarađeni novac ulažu u nekretnine i ugostiteljske objekte, Fruk ima drugačiji prioritet.
- Mnogi me pitaju u što bih uložio kad jednog dana zaradim veći novac. Ne, prvi veći novac uložit ću u instalaciju plinskog grijanja u našoj obiteljskoj kući u Lili - otkrio je, pokazavši što su mu istinske životne vrijednosti.
Karla je Tonijeva najvjernija navijačica. Gotovo da nema utakmice na Rujevici na kojoj ga ne bodri s tribina, a najčešće nosi njegov dres s brojem 7. Bila je uz njega i u posljednjem kolu prvenstva protiv Slaven Belupa, kada je Fruk svojim golom potvrdio naslov prvaka za Rijeku i postao jedan od junaka sezone.
Nakon utakmice, s peharom u rukama, pozirao je upravo s njom na travnjaku, dijeleći najslađe trenutke svoje karijere s osobom koja mu je najveća podrška.
Kad nije na nogometnom terenu, Toni je svestran sportaš. U slobodno vrijeme voli zaigrati tenis i sve popularniji padel, a veliki je obožavatelj i Formule 1. Nedavno je ispunio i jednu svoju veliku želju te je na Krku položio ispit za voditelja brodice.
Nakon sezone koja mu je donijela profesionalno ispunjenje i privatnu sreću, Toni Fruk i Karla Bobić okreću novu stranicu.
Njihova priča dokaz je da se i u svijetu vrhunskog sporta može sačuvati skromnost, a da je najveća pobjeda pronaći pravu osobu s kojom se dijele i pobjede i porazi, daleko od svjetala reflektora, u miru vlastitog doma.
