Obavijesti

Galerija

Komentari 0
FOTO: LJUBAVNA PRIČA

Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'

Toni Fruk osvojio sve: titule, priznanja i srce djevojke! Toni je zaprosio djevojku Karlu nakon sjajne sezone s Rijekom. Ljubav jača od nogometne slave
Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'
Toni Fruk (24) iza sebe ima godinu iz snova. Golovima i asistencijama vukao je Rijeku do dvostruke krune, osvojivši prvenstvo i Kup, a sjajnim igrama zaslužio je i poziv u hrvatsku reprezentaciju, kao i naslov najboljeg mladog igrača lige prošle sezone. Koncem godine je i lider u izboru za najboljeg igrača lige "Kapetani biraju", potvrda bi trebala doći u ponedjeljak. | Foto: Instagram
1/45
Toni Fruk (24) iza sebe ima godinu iz snova. Golovima i asistencijama vukao je Rijeku do dvostruke krune, osvojivši prvenstvo i Kup, a sjajnim igrama zaslužio je i poziv u hrvatsku reprezentaciju, kao i naslov najboljeg mladog igrača lige prošle sezone. Koncem godine je i lider u izboru za najboljeg igrača lige "Kapetani biraju", potvrda bi trebala doći u ponedjeljak. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025