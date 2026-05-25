Kohorta poslala jasnu poruku: Evo koga je proglasila najboljim igračem sezone u Osijeku...

Osijek proživio tešku sezonu, a Kohorta je nagradu dala navijaču Đoletu umjesto igraču! Bijelo-plavi završili sretno pobjedom nad Slavenom 2-0 golovima Omerovića i Jovičića
Kraj klupske sezone stigao je kao olakšanje za navijače Osijeka nakon jedne od najtežih godina u povijesti kluba. “Bijelo‑plavi” su na terenu bili kilometrima daleko od razine koju njihovi navijači očekuju, a klub su potresla i brojna podrhtavanja u upravljačkoj strukturi.
U posljednjem, 36. kolu HNL‑a barem su dobili mali balzam na ranu: momčad Tomislava Radotića pobijedila je Slaven Belupo 2:0 na Opus Areni golovima Omerovića i Jovičića. Prije utakmice navijačka skupina Kohorta dodijelila je svoju tradicionalnu nagradu, ali na vrlo neobičan način.
Ta se nagrada od 2002./2003. u pravilu daje “najsrdčanijem” ili najboljem igraču sezone, onome koji je najviše osvojio navijače. Ove godine, prema procjeni Kohorte, nitko iz aktualne svlačionice nije zaslužio takvo priznanje. Umjesto nogometaša, nagradu je dobio Zoran Stranjak, poznatiji pod nadimkom Đole.
Stranjak je desetljećima jedno od najprepoznatljivijih lica oko kluba, čovjek koji je godinama kao navijač pratio Osijek “u dobru i u zlu”, na gotovo svakoj utakmici i često i na treninzima.
Klub ga je prije nekoliko godina zaposlio kao pomoćnika ekonoma, a na službenoj stranici ga opisuju kao “dobrog duha Bijelo‑plavih” koji savjesno odrađuje posao, niže kilometre na svakom treningu i zrači energijom i poštovanjem prema svima.
