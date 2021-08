Umirovljeni ruski MMA borac Habib Nurmagomedov (32) početkom ove godine postao je vlasnik borilačke promocije Gorilla Fighting Championship kojoj je promijenio ime u Eagle Fighting Championship (EFC), a na nedavnoj konferenciji za medije izjavio je da ne namjerava imati ring djevojke.

- Gledajte, ne bih želio nikoga uvrijediti, ali ring djevojke su najbeskorisnije osobe u borilačkom sportu. Koja je njihova svrha? Pitam se zašto ne bismo na ekranu pokazivali koja je runda. Znam da je to dio povijesti sporta, no povijest je donijela mnoge pogreške. Mi proučavamo povijest da bismo pogreške izbjegli. I ako ih pogledamo u ovom slučaju, one su beskorisne. To je moje osobno mišljenje - izjasnio se Khabib.

Nurmagomedova promocija bi se ukidanjem jednog od zaštitnih znakova borilačkih sportova zasigurno razlikovala od ostalih. Prema njegovom mišljenju, fokus bi trebao biti na sportu te bi se trebale uvažavati kulturne razlike ljudi koji gledaju borilačke mečeve, posebice misleći na one islamske vjeroispovijesti.

Naime, ring djevojke postale su popularne kada je boks osvojio američku industriju zabave te su uvedene kako bi na taj način publika doznala o kojoj rundi se radi. Ring djevojke u UFC-u dobro zarađuju te su plaćene bolje od jednog određenog dijela boraca.

- Dana Whiteu se to možda sviđa, možda se i vama sviđa, ali ja nisam Dana, ja sam Khabib. U našoj promociji ih neće biti - kazao je Khabib.

Khabibov otac Abdulmanap prije nekoliko je godina stao ispred Luciane Andrade kako bi sakrio njezine atribute dok je njegov sin davao izjavu za medije.

- Svaka osoba ima svoju kulturu i moralne vrijednosti. Sjedio sam sa ocem i te djevojke su prolazile i pokazivale su koja je runda. Međutim, nitko od tih ljudi nije gledao u znak koji nose. Osjećao sam se neugodno. Treba biti određenih elemenata šoua, ali ne ovako - zaključio je Khabib.