Koja utakmica? U Bačkoj Topoli je običan četvrtak, ali na ulici ćete baš rijetko čuti srpski jezik

Dečki, znate koja je danas ovdje utakmica, veselo je do kolege Petra Zobeca s Germanijaka došetao još jedan kolega, Edin Mahmuljin s HRT-a. Mislili smo na prvu da je riječ o nekoj šali, ali kolega Mahmuljin ipak je stariji od nas i valja priznati da mi znamo tko je on, ali on tek treba upoznati mlađe kolege. Jasno je bilo da smo u istom problemu, jer rijetko tko u gradu zna da se tu danas igra utakmica.

I dok je dan prije utakmice oko stadiona bilo dosta policije, u prijepodnevnim satima prije utakmice to nije bio slučaj. Sve je bilo puno djece jer je par metara od TSC Arene osnovna škola, dok srednjoškolci obitavaju na drugoj strani mjesta. Šetajući mjestom na ulici smo baš rijetko čuli srpski jezik. Mnogo je tu utjecaja Mađarske, a to se i osjeti.

Foto: Fabijan Hrnčić/24sata

Nasuprot stadiona je crkva, prve kuće udaljene su desetak metara, sve je tu jako blizu i bilo bi zahtjevno osigurati ovdje utakmicu visokog rizika, ali danas toga neće biti. Nedaleko crkve gradi se i hotel pa ubuduće vjerojatno klubovi koji će igrati u Bačkoj Topoli neće morati tražiti smještaj izvan grada.

Foto: Fabijan Hrnčić/24sata

Foto: Fabijan Hrnčić/24sata

Dvojezične ploče, dvojezični cjenici, a razgovor ljudi na cesti je na mađarskom jeziku. I u trgovini, pekari, fast foodu, razgovarali smo po 'naški', ali čim je netko drugi došao, prebacivali su se na mađarski. Hladno jutro odvelo nas je i prema stadionu, a tamo je bilo nekoliko redara. Jedan je samo poručio da se još ne može nigdje, da navratimo kasnije.

Foto: Fabijan Hrnčić/24sata

Na stadionu će biti oko 200 uzvanika, tribine će biti prazne, a kako stvari stoje, neće biti ni nikakvih tenzija jer eto, dolazi Dinamo. 'Modri' su odradili trening aktivacije u Beogradu, busom imaju dva sata vožnje do Bačke Topole. Nadamo se da će im ta cesta iz srpske prijestolnice biti bolja nego ona po kojoj smo mi došli do Topole. Kako doznajemo, nije bilo nikakvih problema u Beogradu te će nesmetano krenuti na utakmicu.