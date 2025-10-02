Pojedini igrači Maccabija poste uoči Dinama. 'Gube energiju, ostat će bez nekoliko kilograma'

Prvi put nakon 28 godina Dinamo će odigrati utakmicu na teritoriju Srbije, ali protivnik mu neće biti netko od tamošnjih klubova, već izraelski Maccabi Tel Aviv koji svoje europske utakmice igra u Bačkoj Topoli.

Utakmica 2. kola Europske lige počinje večeras u 21 sat, 'modri' love drugu pobjedu nakon što su na otvaranju nadigrali Fenerbahče (3-1), dok je Maccabi remizirao s PAOK-om (0-0).

Foto: Dusan Milenkovic

Utakmica je specifična po tome što se igra u Srbiji, ali i počinje samo dva sata nakon kraja posta zbog najvećeg židovskog blagdana Jom Kipura. On traje od zalaska sunca u srijedu do zalaska sunca u četvrtak, a za to vrijeme vjernici ne smiju piti i jesti, zabranjene su i fizičke aktivnosti pa su posljednji trening odradili još u srijedu ujutro.

Bit će to veliki izazov za igrače Maccabija koji će gotovo cijeli dan, do utakmice, biti bez hrane i pića, a o tome je pričao i trener Žarko Lazetić.

- Možemo pričati o mnogo stvari, između ostalog i o tome kako smo domaćini u Bačkoj Topoli, a ne na našem Bloomfieldu. No na te stvari nemam utjecaja, ovo je moje prvo takvo iskustvo. Ne mogu reći bit će tako i tako jer ne znamo hoće li sve proći savršeno. Moramo prihvatiti tu činjenicu i dati sve što možemo. Imamo širok roster i igrače koji znaju hoće li nakon posta biti spremni za nastup. Za mnoge je ljude religija važnija od nogometa i to moramo prihvatiti, suočiti se s time i pokušati pobijediti - rekao je pa nastavio:

Beograd: Utakmica osmog kola UEFA Lige Europe između FK Maccabi Tel Aviv i FK Porto | Foto: Dusan Milenkovic/ATA Images/PIXSELL

Kakav utjecaj će post imati na organizam igrača, otkrio je stručnjak za izraelske medije.

- Bit će veliki izazov dobro se pripremiti za utakmicu u ta dva sata, jer za vrijeme posta igrači gube tri do četiri kilograma, mnogo tekućine i energije. U kratkom vremenu bit će se potrebno rekuperirati, popiti dovoljno tekućine, s njom i dovoljno šećera. Potrebno je jesti sporo, u malim količinama i postepeno - objasnio je za izraelske medije tamošnji sportski nutricionist.