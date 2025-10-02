Obavijesti

Sport

Komentari 1
SLAVE JOM KIPUR

Pojedini igrači Maccabija poste uoči Dinama. 'Gube energiju, ostat će bez nekoliko kilograma'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Pojedini igrači Maccabija poste uoči Dinama. 'Gube energiju, ostat će bez nekoliko kilograma'
Beograd: Utakmica osmog kola UEFA Lige Europe između FK Maccabi Tel Aviv i FK Porto | Foto: Dusan Milenkovic/ATA Images/PIXSELL

Imamo širok roster i igrače koji znaju hoće li nakon posta biti spremni za nastup. Za mnoge je ljude religija važnija od nogometa i to moramo prihvatiti, rekao je trener Maccabija Žarko Lazetić

Prvi put nakon 28 godina Dinamo će odigrati utakmicu na teritoriju Srbije, ali protivnik mu neće biti netko od tamošnjih klubova, već izraelski Maccabi Tel Aviv koji svoje europske utakmice igra u Bačkoj Topoli.

Utakmica 2. kola Europske lige počinje večeras u 21 sat, 'modri' love drugu pobjedu nakon što su na otvaranju nadigrali Fenerbahče (3-1), dok je Maccabi remizirao s PAOK-om (0-0).

Beograd: U 2. kolu UEFA Europske lige sastali se FK Maccabi Tel Aviv - FK Midtjylland
Foto: Dusan Milenkovic

Utakmica je specifična po tome što se igra u Srbiji, ali i počinje samo dva sata nakon kraja posta zbog najvećeg židovskog blagdana Jom Kipura. On traje od zalaska sunca u srijedu do zalaska sunca u četvrtak, a za to vrijeme vjernici ne smiju piti i jesti, zabranjene su i fizičke aktivnosti pa su posljednji trening odradili još u srijedu ujutro. 

Bit će to veliki izazov za igrače Maccabija koji će gotovo cijeli dan, do utakmice, biti bez hrane i pića, a o tome je pričao i trener Žarko Lazetić. 

- Možemo pričati o mnogo stvari, između ostalog i o tome kako smo domaćini u Bačkoj Topoli, a ne na našem Bloomfieldu. No na te stvari nemam utjecaja, ovo je moje prvo takvo iskustvo. Ne mogu reći bit će tako i tako jer ne znamo hoće li sve proći savršeno. Moramo prihvatiti tu činjenicu i dati sve što možemo. Imamo širok roster i igrače koji znaju hoće li nakon posta biti spremni za nastup. Za mnoge je ljude religija važnija od nogometa i to moramo prihvatiti, suočiti se s time i pokušati pobijediti - rekao je pa nastavio:

Beograd: Utakmica osmog kola UEFA Lige Europe između FK Maccabi Tel Aviv i FK Porto
Beograd: Utakmica osmog kola UEFA Lige Europe između FK Maccabi Tel Aviv i FK Porto | Foto: Dusan Milenkovic/ATA Images/PIXSELL

Kakav utjecaj će post imati na organizam igrača, otkrio je stručnjak za izraelske medije. 

- Bit će veliki izazov dobro se pripremiti za utakmicu u ta dva sata, jer za vrijeme posta igrači gube tri do četiri kilograma, mnogo tekućine i energije. U kratkom vremenu bit će se potrebno rekuperirati, popiti dovoljno tekućine, s njom i dovoljno šećera. Potrebno je jesti sporo, u malim količinama i postepeno - objasnio je za izraelske medije tamošnji sportski nutricionist.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
FOTO Ovo je nova voditeljica Lige prvaka. Nema osobnu. Ni vozačku, putovnicu, rodni list...
TURSKA LJEPOTICA

FOTO Ovo je nova voditeljica Lige prvaka. Nema osobnu. Ni vozačku, putovnicu, rodni list...

Nogometni svijet šokiran: glamurozna voditeljica Lige prvaka Eysan Aksoy zapravo je AI kreacija! Tisuće obožavatelja se zaljubljuju u digitalni avatar i troše pravo bogatstvo na njezin "18+" sadržaj
24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'
24SATA IZ BAČKE TOPOLE

24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'

Za pola litre točenog Jelena treba izdvojiti samo dva eura, a tijekom jučerašnjeg dana u gradiću od 15-ak tisuća stanovnika vidjeli smo čak 15-ak policijskih automoblia...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025