Koji će nas klub predstavljati u juniorskoj Ligi prvaka najesen?

Još u petak Dinamo je čestitao Hajduku na plasmanu u finale Uefine Lige mladih, iz Splita su pristojno zahvalili od srca, "modri" su "bilima" ustupili i snimku utakmica s Milanom kako bi se što bolje pripremili za Talijane, a europska avantura završila je teškim porazom u finalu od AZ Alkmaara (5-0).

Tko će zaigrati u desetoj sezoni europskog juniorskog natjecanja iduće sezone? Na to pitanje još se ni izbliza ne zna odgovor.

Pravo nastupa u Uefinu natjecanju za juniore imaju juniori klubova čiji su seniori izborili nastup u grupnoj fazi Lige prvaka (identična faza po skupinama sa šest utakmica), kao i juniorski prvaci 32 najbolje rangirane zemlje po Uefinu koeficijentu (put prvaka na ispadanje). Dakle, moguće je da Hrvatska ima i dva predstavnika, kao što je imala ove sezone.

U Prvoj nogometnoj ligi za juniore stanje na tablici nakon nepotpunog 24. kola je tijesno: Dinamo je prvi s 57 bodova iz 23 utakmice, Hajduk zaostaje bod uz utakmicu manje. Maksimirski klub, dakle, ima još sedam utakmica, poljudski osam. Rijeka, koja je odigrala 24 utakmice, čeka šansu iz prikrajka s 52 boda.

Derbi koji bi mogao odlučiti prvaka

Dinamo bi mogao biti rasterećen briga oko nastupa u Europi ako njegovi seniori osiguraju naslov prvaka u HNL-u pa izbore Ligu prvaka kroz kvalifikacije. Šanse za to ima i Hajduk, no one su, s obzirom na 10 bodova zaostatka šest kola do kraja, samo puka teorija.

Prvaka bi mogao odlučiti derbi Hajduka i Dinama koji će se 13. svibnja igrati na Poljudu. Splićani su pobijedili u obje međusobne utakmice ove sezone (3-1 u Splitu, 2-1 u Zagrebu).

U dosadašnjih devet sezona Lige mladih Dinamo je sudjelovao pet puta, Hajduk dvaput, a Lokomotiva jednom.

Raspored do kraja prvenstva:

Dinamo: Lokomotiva u gostima, Cibalia u gostima, Slaven Belupo kod kuće, Hajduk u gostima, Gorica kod kuće, Varaždin u gostima, Osijek kod kuće

Hajduk: Rudeš u gostima, Cibalia u gostima, Lokomotiva kod kuće, Dinamo kod kuće, Varaždin u gostima, Mladost Ždralovi kod kuće, Osijek u gostima, Inker u gostima

Rijeka: Slaven Belupo u gostima, Gorica kod kuće, Osijek u gostima, Dugopolje kod kuće, Istra 1961 u gostima, Lokomotiva kod kuće

