Kola idu nizbrdo? Zovi Hrvata! Hrvatski stoper je s dva gola spasio svoj klub debakla!

Njemački kup poseban je po tome što niželigaši nerijetko ruše prvoligaše i drugoligaše te doguraju daleko, a da se to ne dogodi njegovom klubu, pobrinuo se hrvatski stoper Jakov Medić (23).

St. Pauli, njemački drugoligaš i jedan od glavnih favorita za plasman u Bundesligu ove sezone, teškom se mukom plasirao u drugo kolo njemačkog kupa nakon pobjede nad četvrtoligašem Straelenom (4-3).

Da će ovo biti mučan dan za nekadašnjeg prvoligaša, vidjelo se već na samom početku.

Domaćin je poveo u 19. minuti golom Jarona Vicarija, gosti su bili u šoku, ali vrlo brzo su došli k sebi. Šest minuta trebao je Aricu Smithu za izjednačenje, a u 40. minuti asistirao je našem Jakovu Mediću za 2-1.

Činilo se da je bedem srušen, da će se niželigaš predati, ali naprotiv. Samo dvije minute kasnije Nshimiriman je izjednačio na 2-2 i s tim rezultatom otišlo se na predah.

St. Pauli je u nastavku preuzeo inicijativu, a to se isplatilo u 62. minuti kada je David Otto pogodio za 3-2. Dominirali su, plovili prema pobjedi, ali onda i sami sebi sve zakomplicirali. Manos Saliakas je u 77. minuti pocrvenio, a taj poklon je niželigaš široke ruke prihvatio. U 80. minuti Vicario je zabio svoj drugi gol, izjednačio na 3-3 i naznačio dramu.

A onda kada kola idu nizbrdo, eto hrvatskog spasitelja. Toliko puta viđena scena. Do kraja susreta Straelen se grčevito branio i nadao se produžecima, no u 90. minuti opet se ukazao Jakov Medić. Pospremio je loptu u mrežu za konačnih 4-3 i plasman u šesnaestinu finala Kupa. Bila je to još jedna njegova fantastična partija. Osim dva gola u stilu rutiniranog napadača, razbijao je suparničke napade, osvajao duele i sjajno čitao igru.

Medić je karijeru započeo u omladinskom pogonu Hrvatskog dragovoljca, selio je od Zagreba, Istre, Lučkog i Vinogradara pa 2019. godine prvi put otišao van potpisavši za trećeligaša Nuremberg. Marljivo je radio i prije godinu dana se isplatilo. Doveo ga je St. Pauli i u vrlo kratkom roku pokazao je ne samo da je pojačanje, već da je i kalibar za Bundesligu.

Prošle sezone bio je jedan od najboljih stopera druge lige. Odigrao je 33 utakmice (samo dvojica su igrala više) i zabio je dva gola uz dvije asistencije. Bratić Roka Šimića (Jakovljev otac i Rokova majka su brat i sestra) strpljivo čeka bilo kakav mig, signal da ga Zlatko Dalić prati, ali Ivajlo Petev i susjedi iz BiH jednako su tako uporni u nagovaranju. Kao i njegov suigrač Nikola Vasilj, koji brani za BiH.

- Ja sam rođeni Zagrepčanin i moja domovina je Hrvatska, ali tata mi je iz Hercegovine i što se tiče odabira reprezentacije za koju bih mogao igrati u budućnosti, sve je otvoreno - rekao nam je Medić u intervjuu.

Njegov suigrač Igor Matanović (19) izabrao je Hrvatsku i odmah dobio poziv u U-21 selekciju. Jakov nema niti jedan nastup za mlađe reprezentacije, ali nadamo se da njegovi sjajni nastupi u drugoj Bundesligi neće proći ispod radara. Riječ je o igraču koji bi vrlo brzo mogao preseliti u Bundesligu, a bilo bi šteta kada bi ostali bez takvog talenta.

