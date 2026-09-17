Kolarić na Maksimiru, a evo tko će suditi na Jadranskom derbiju

Hrvatski nogometni savez u četvrtak je objavio raspored sudaca, delegata i kontrolora za prvenstvene utakmice osmog kola HNL-a koje će u petak u Velikoj Gorici otvoriti Rudeš i Slaven Belupo (20 sati), a pravdu će dijeliti Splićanin Duje Strukan. Pomoćnici su mu Dujo Sarić (Klis) i Filip Krznarić (Velika Gorica), četvrti sudac je Ante Terzić (Podstrana), dok će u VAR sobi sjediti Ivan Matić (Osijek) i asistent Goran Pataki (Đakovo).

Subotnji program od 17 sati u Varaždinu otvaraju Varaždin i Osijek, a glavni sudac je Ante Čulina iz Zagreba. Pomoćnici su mu sugrađani Dario Kolarević i Marko Maloča, četvrti djelitelj pravde Antonio Melnjak (Rijeka), a u VAR sobi bit će Ante Čuljak i Luka Pušić iz Zagreba.

Varaždin: NK Varaždin i Istra 1961. sastali se u posljednjem kolu HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Od 20 sati u Puli igraju Istra 1961 i Gorica, a dvoboj sudi Dario Bel iz Osijeka. Pomoćnici su Luka Kurtović (Osijek) i Filip Đerđ (Darda), četvrti sudac je Oliver Romić (Osijek), dok su u VAR sobi Tihomir Pejin (Donji Miholjac) i Kruno Šarić (Županja).

Nedjeljni derbi kola na Rujevici između Rijeke i Hajduka (17 sati) povjeren je Mateu Ercegu iz Benkovca. Pomoćnici uz aut-linije bit će Kristijan Novosel (Valpovo) i Ivan Mihalj (Velika Gorica), četvrti sudac je Ivan Vukančić (Benkovac), dok će u VAR sobi biti Mario Zebec (Cestica) i Dario Kulušić (Šibenik).

Kolo u nedjelju od 20 sati na Maksimiru zatvaraju Dinamo i Lokomotiva. Glavni sudac zagrebačkog derbija je Patrik Kolarić iz Čakovca, uz pomoćnike Luku Pajića (Rijeka) i Josipa Bošnjaka (Zagreb). Četvrti sudac je Patrik Pavlešić (Duga Resa), dok će VAR kontrolirati Fran Jović i Ivan Vučković iz Zagreba.