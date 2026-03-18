RAZMAHAO SE

U HNL-u je na hlađenju. Sad je u juniorskoj Ligi prvaka pokazao dva crvena kartona i 12 žutih!

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Rijeka je pobijedila Hajduk i izborila polufinale Kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kolariću je ovo bila šesta europska utakmica ove sezone, sudio je po jednom u Konferencijskoj ligi te Europskoj ligi. Imao je puno posla na travnjaku s mladim nogometašima Atletica i Club Bruggea

Admiral

HNS ga u zadnja dva kola nije delegirao u prvenstvenim susretima, ali zato je Patrik Kolarić (30) bio u akciji na međunarodnim travnjacima, prvi put nakon Jadranskog derbija u Kupu.

Hrvatski sudac sudio je četvrtfinalnu utakmicu Lige prvaka mladih između Atletico Madrida i Club Bruggea, u kojoj su slavili Belgijci s uvjerljivih 4-0 i prošli u polufinale.

Međutim, na travnjaku nije bilo sve posve mirno i bez posla za Kolarića, koji je pokazao dva crvena kartona momčadi iz Madrida. Uz dva isključenja, sudac iz Strahoninca pokazao je ukupno 12 žutih kartona.

Kolariću je ovo bila šesta europska utakmica ove sezone, sudio je po jednom u Konferencijskoj ligi te Europskoj ligi.

'Drago mi je što će Livaković srušiti moj rekord. A to što sam proživio s Dalićem je fantastika'
LEGENDARNI HNL GOLMAN

'Drago mi je što će Livaković srušiti moj rekord. A to što sam proživio s Dalićem je fantastika'

Ivica Solomun i Livi sad su izjednačeni po broju nastupa u HNL-u. Legendarni golman Varteksa ispričao nam je anegdote s Dalićem i Rierom, a piše i nogometni blog
FOTO Najbolja gimnastičarka prije nije imala ovaj problem: Nekako je uspjela sakriti obline
VELIKA TRANSFORMACIJA

FOTO Najbolja gimnastičarka prije nije imala ovaj problem: Nekako je uspjela sakriti obline

Slavna gimnastičarka Simone Biles otkrila tajnu svoje tjelesne transformacije! Nakon estetskih operacija, oduševila fanove iskrenošću i samopouzdanjem. Njene priče o borbi i bolu inspiriraju
CIRKUS Maroko je novi prvak Afrike, Senegalu oduzeli titulu!
ZA ZELENIM STOLOM

CIRKUS Maroko je novi prvak Afrike, Senegalu oduzeli titulu!

Kakva drama! Senegal ostao bez titule zbog skandala na finalu Afričkog kupa. Maroko administrativno proglašen pobjednikom, ali uz kazne. Kaos na terenu i izvan njega

