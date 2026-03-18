U HNL-u je na hlađenju. Sad je u juniorskoj Ligi prvaka pokazao dva crvena kartona i 12 žutih!

HNS ga u zadnja dva kola nije delegirao u prvenstvenim susretima, ali zato je Patrik Kolarić (30) bio u akciji na međunarodnim travnjacima, prvi put nakon Jadranskog derbija u Kupu.

Hrvatski sudac sudio je četvrtfinalnu utakmicu Lige prvaka mladih između Atletico Madrida i Club Bruggea, u kojoj su slavili Belgijci s uvjerljivih 4-0 i prošli u polufinale.

Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Međutim, na travnjaku nije bilo sve posve mirno i bez posla za Kolarića, koji je pokazao dva crvena kartona momčadi iz Madrida. Uz dva isključenja, sudac iz Strahoninca pokazao je ukupno 12 žutih kartona.

Kolariću je ovo bila šesta europska utakmica ove sezone, sudio je po jednom u Konferencijskoj ligi te Europskoj ligi.