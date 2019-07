'Bosanski tenk' je postao heroj: 'Dajte mu kapetansku traku...'

Neustrašivi Sead Kolašinac i dalje je priča dana u Engleskoj i diljem svijeta. Njegova nevjerojatna hrabrost zaista je očarala sve, jer realno, ne bi svatko golim rukama krenuo na pljačkaša koji ima nož u ruci. Svi bi vrlo dobro razmislili o tome, a Sead je bez razmišljanja zaštitio svog prijatelja Özila i njegovu suprugu i stavio sebe u potencijalnu opasnost.

Mesut Özil, njegova supruga i BiH reprezentativac vozili su se kroz London, a onda su razbojnici pokušali oteti njegov crni Mercedes G klase. Kolašinac je izašao iz automobila te krenuo prema razbojnicima kako bi spasio suigrača.

Özil je ostavio automobil na cesti i pobjegao u obližnji turski restoran gdje je ga je osoblje prepoznalo. Konobari i i kuhari su pritrčali kako bi pomogli igraču te su potrčali za napadačima.

Reakcije na njegov herojski čin ne jenjavaju, a neki su predložili da BiH reprezentativac dobije kapetansku traku u Arsenalu.

- Nevjerojatna hrabrost Kolašinca koji se obračunao s naoružanim pljačkašima. Spasio je Özila od njih i da se mene pita odmah bih kapetansku traku Arsenala dao Seadu Kolašincu - napisao je poznati engleski novinar Piers Morgan.

I 'bosanska zvijer' reagirala je na herojski čin 'bosanskog tenka'. Naravno, riječ je o košarkašu Jusufu Nurkiću koji je pohvalio svog prijatelja. Jedan navijač pitao ga je hoće li Kolašincu prepustiti svoj nadimak, a bivši igrač Cedevite je odgovorio:

- Brat Sead je beštija - napisao je Jusuf.

Twitter je doslovno eksplodirao, a posebno je sve fascinirala slika 'bosanski tenk'. Kolašinac je postao heroj Arsenala zbog svog nevjerojatnog poteza i sigurno najomiljeniji igrač od strane navijača.

Arsenal fans have hailed the brave actions of Kolasinac after he fought off knife-wielding thugs who attacked him and Özil. #JustToonIt pic.twitter.com/QIAhGp596M — Just Toon It (@JustToonIt_) July 26, 2019

Svoj komentar je dao i novinar BBC-a Garth Crooks koji je dao i najbolju pouku.

- Kolašinac je građen od istog materijala kao oni toaleti u Sjevernom Londonu koji su preživjeli bombardiranje tijekom Drugog svjetskog rata. Jednostavno, odabrali su pogrešan automobil.

Jedan navijač prikazao je kako će ubuduće izgledati treninzi Kolašinca.