Trojica hrvatskih skijaša olimpijaca ostvarila su lijep rezultat na slalomu u Pekingu, posljednjoj muškoj pojedinačnoj disciplini Zimskih igara u Yanqingu.

Među njima, Samuel Kolega (23) bio je prvo ime. Posljednji učenik Ante Kostelića Gipsa sa startnim brojem 30 osvojio je 15. mjesto i popravio se tri pozicije nakon 18. mjesta u prvoj vožnji šestim vremenom druge. Za pobjednikom Clementom Noelom zakasnio je 1,87 sekundi.

Mlađi brat Eliasa Kolege je samo jednom u Svjetskom kupu ušao među 20, i to na Sljemenu prošle godine, kad je također bio 15.

- Prva i druga vožnja su stvarno bile napadačke, nisam imao nimalo rezerve. Danas je bilo dovoljno za 15. mjesto, zadovoljan sam bodove s time, uzeo sam bodove za Svjetski kup - kazao je Samuel.

- Ne mogu se žaliti. Drugi lauf nije bio optimalan. Nisam imao rezerve, stvarno sam dao sve od sebe. Malo je zapinjalo, nije bila stopostotna vožnja, ali 15. mjesto, drago mi je. Ne mogu si ništa predbaciti, ovo je veliki korak naprijed. Imamo još nekoliko utrka Svjetskog kupa do kraja. Ovo je drugo 15. mjesto, drago mi je što se posložio na Olimpijskim igrama. Nadam se da ću se probiti i do finala, sad idemo doma odmoriti pa dva slaloma u Garmischu. Veselim se slalomima, da još poradim na tome do kraja sezone - rekao je Kolega za HTV.

Zubčić: Nisam zadovoljan

Filip Zubčić (29) sa startnim brojem 16 nije skijao na razini najboljih ovosezonskih rezultata, a bio je treći u prosincu u Val d'Isereu pa deseti u Kitzbühelu. Nakon prve vožnje bio je 21., na koncu 18. s 2,59 sekundi zaostatka.

- Završile su mi treće Olimpijske igre, ne s najboljim plasmanom u slalomu. Prvi lauf je bio dosta slab, nisam se dobro skijao i snašao. Nadao sam se da u drugom mogu puno toga nadoknaditi, bacio sam se koliko mogu, ali nije skijanje bilo baš najbolje i ne bih rekao da sam zadovoljan ovim Igrama - rekao je Zubčić.

- Drugi lauf sam se bolje odskijao, imao sam bolji osjećaj, mislim da će i na kameri to izgledati kad pogledam kasnije. Ne baš najuspješnije Olimpijske igre, ali ima još utrka do kraja sezone i idemo optimistično dalje - rekao je Zubčić i dodao:

- Ocjena Igara? Nisam zadovoljan, nije najbolje. Neću biti ni u 15, to bi bilo dobro jer bih dobio nešto bodova, možda bih bio i u grupi za sljedeći slalom. Ali tako je kako je, dao sam sve od sebe. Nisam se baš dobro snašao na ovoj stazi. Ne znam zašto, mislio sam da će mi odgovarati puno bolje.

Što je krenulo po zlu?

- Došao sam tu, super sam se osjećao, bio sam odmoran. Dobro sam se skijao, svi treninzi su prošli jako dobro. Veleslalom je stvarno bio jako loš, pogotovo ta prva vožnja. Na kraju deseto mjesto ne zvuči toliko loše koliko sam ja loše ocijenio tu utrku. Mislio sam da će u slalomu biti puno bolje, ali nije. Ima još puno utrka, četiri slaloma i tri veleslaloma. Puno toga se još da napraviti, nije sezona gotova. Treba se odmoriti koji dan doma, dobro trenirati prije Garmischa i razvaliti do kraja sezone.

Vidović: Ovo je bilo ni za što

Matej Vidović (28), koji nije nastupio u veleslalomu, popravio je plasman s 26. mjesta nakon prve do 20. mjesta nakon druge vožnje. (+3,27). Nastupio je sa startnim brojem 27.

- Staza mi uopće nije odgovarala. Organizacija je super, ali nisam se snašao. Malo slabija prva vožnja, malo bolja druga, ali ni blizu tamo gdje bih želio biti. Dosad sam bio zadovoljan formom, ali ovo danas je bilo ni za što. Cilj mi je napraviti ozbiljan rezultat, Top 10. Imam još tri šanse ove sezone i idem probati - kazao je Vidović.

Zlato je odnio Francuz Clement Noel, šesti iz prve vožnje i sljemenski pobjednik iz 2020., sa 61 stotinkom prednosti pred Johannesom Strolzom, koji je s prvog mjesta pao na srebrnu medalju i tako dopunio kolekciju nakon zlata u kombinaciji. Broncu je osvojio Norvežanin Sebastian Foss Solevaag (+0,70).

