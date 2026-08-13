Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKA RAZLIKA

Koliko je Hajduk dosad zaradio u Europi i koliko bi još mogao?

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Koliko je Hajduk dosad zaradio u Europi i koliko bi još mogao?
Split: Proslavljen 115. rođendan Hajduka otkrivanjem biste Ivi Tijardoviću | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

HAJDUK - ŽALGIRIS 4-0 Hajduk je korak do europske jeseni i velike lovine: prolaz u skupinu Konferencijske lige donosi milijune, a svaki novi korak puni blagajnu

Admiral

Hajduk je nakon četiri godine i ispadanja od Villarreala ponovno u play-offu Konferencijske lige, korak do europske jeseni nakon 16 godina, nakon što je u dvije utakmice izbacio litavski Žalgiris 9-2, odnosno 4-0 u uzvratu.

Splitski klub dosad je od Uefe zaradio 525.000 eura, a taj će iznos nastavkom natjecanja dodatno povećati. Prema Uefinu sustavu raspodjele novca za sezonu 2026/27., nastup u svakom kvalifikacijskom krugu vrijedi 175.000 eura. Bijeli su taj iznos dobili za prvo pretkolo, u kojem su izbacili Žilinu, za drugo, u kojem je ispao od Pafosa, za treće protiv Žalgirisa, kao i za ulazak u posljednje.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk
Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ispadne li Hajduk u doigravanju protiv pobjednika dvoboja Rakow - Hammarby, pripast će mu eliminacijski bonus od 750.000 eura, pa bi ukupna zarada iznosila 1,45 milijuna eura. Najveći financijski dobitak donio bi plasman u ligašku fazu Konferencijske lige.

Sam nastup među 36 klubova vrijedi 3,17 milijuna eura, a zajedno s naknadama za četiri odigrana kvalifikacijska kruga Hajduk bi osigurao najmanje 3,87 milijuna eura.

Taj iznos ne uključuje dodatne prihode iz Uefina vrijednosnog stupa, bonuse za plasman ni nagrade za rezultate. Svaka pobjeda u ligaškoj fazi Konferencijske lige donosi 400.000 eura, dok remi vrijedi 133.000 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo dovodi golmana, Chelsea je postavio ultimatum zvijezdi koja želi ići!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo dovodi golmana, Chelsea je postavio ultimatum zvijezdi koja želi ići!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu
VIDEO Hajduk - Žalgiris 4-0: 'Bili' u drugom dijelu slomili Litavce i izborili 4. pretkolo
POGLEDAJTE VIDEO

VIDEO Hajduk - Žalgiris 4-0: 'Bili' u drugom dijelu slomili Litavce i izborili 4. pretkolo

Hajduk večeras lovi novu europsku pobjedu i tračak mira nakon lošeg starta. Protiv Žalgirisa bi trebao rutinski potvrditi prolaz, ali Garcia i dalje traži pravi Hajduk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026