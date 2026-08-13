Koliko je Hajduk dosad zaradio u Europi i koliko bi još mogao?

Hajduk je nakon četiri godine i ispadanja od Villarreala ponovno u play-offu Konferencijske lige, korak do europske jeseni nakon 16 godina, nakon što je u dvije utakmice izbacio litavski Žalgiris 9-2, odnosno 4-0 u uzvratu.

Splitski klub dosad je od Uefe zaradio 525.000 eura, a taj će iznos nastavkom natjecanja dodatno povećati. Prema Uefinu sustavu raspodjele novca za sezonu 2026/27., nastup u svakom kvalifikacijskom krugu vrijedi 175.000 eura. Bijeli su taj iznos dobili za prvo pretkolo, u kojem su izbacili Žilinu, za drugo, u kojem je ispao od Pafosa, za treće protiv Žalgirisa, kao i za ulazak u posljednje.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ispadne li Hajduk u doigravanju protiv pobjednika dvoboja Rakow - Hammarby, pripast će mu eliminacijski bonus od 750.000 eura, pa bi ukupna zarada iznosila 1,45 milijuna eura. Najveći financijski dobitak donio bi plasman u ligašku fazu Konferencijske lige.

Sam nastup među 36 klubova vrijedi 3,17 milijuna eura, a zajedno s naknadama za četiri odigrana kvalifikacijska kruga Hajduk bi osigurao najmanje 3,87 milijuna eura.

Taj iznos ne uključuje dodatne prihode iz Uefina vrijednosnog stupa, bonuse za plasman ni nagrade za rezultate. Svaka pobjeda u ligaškoj fazi Konferencijske lige donosi 400.000 eura, dok remi vrijedi 133.000 eura.