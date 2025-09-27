HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 Nadam se da mu nije ništa ozbiljno i stvarno mu želim što brži oporavak, dodao je stoper Lokomotive
Kolinger: 'Livaju sam slučajno udario. Veliki smo prijatelji i odmah sam mu se ispričao'
Bilo je prilika koje nismo iskoristili, ali mislim da je Hajduk zasluženo pobijedio, rekao je stoper Lokomotive Denis Kolinger nakon slavlja Splićana protiv Lokosa 2-0 u 8. kolu HNL-a.
Pritiskali ste, tražili izjednačenje, ali izostale su prave šanse.
- Preuzeli smo rizik, stajali visoko i imali smo situacije koje smo zadnjim dodavanjem mogli bolje odigrati. To se nije dogodilo, ali glavu gore i imamo za tjedan dana novu utakmicu. Idemo dalje.
Kalik je zabio u trenucima dok je Hajduk igrao bez pravog napadača.
- Mislim da su se pod imperativom rezultata i pobjede malo povukli. Znamo da imaju brze igrače, Kalik je to iskoristio. Hajduk je zasluženo pobijedio
Ciljevi Lokomotive?
- Ne bih o tome, tek je početak i ima puno utakmica za igrati. Mi smo dobro krenuli u sezonu, idemo dan po dan, korak po korak i vidjet ćemo gdje će nas to dovesti.
Nehotičan sudar s Livajom, ispričali ste mu se. Kako ste do doživjeli?
- Marko i ja smo stvarno veliki prijatelji, puno puta smo igrali jedan protiv drugoga. Poštujem ga i ispričao sam mu se, slučajno sam ga udario u zadnju ložu kada sam zahvatio loptu. Nadam se da mu nije ništa ozbiljno i stvarno mu želim što brži oporavak.
Katić?
- Stvarno radnik i pozitivac, mislim da je jedna blistava karijera pred njime.