STRADALA ZADNJA LOŽA

Kolinger: 'Livaju sam slučajno udario. Veliki smo prijatelji i odmah sam mu se ispričao'

Piše Tomislav Gabelić, Boris Trifunović,
Kolinger: 'Livaju sam slučajno udario. Veliki smo prijatelji i odmah sam mu se ispričao'
Split: HNK Hajduk i NK Lokomotiva u utakmici 29. kola Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 Nadam se da mu nije ništa ozbiljno i stvarno mu želim što brži oporavak, dodao je stoper Lokomotive

Bilo je prilika koje nismo iskoristili, ali mislim da je Hajduk zasluženo pobijedio, rekao je stoper Lokomotive Denis Kolinger nakon slavlja Splićana protiv Lokosa 2-0 u 8. kolu HNL-a.

Pritiskali ste, tražili izjednačenje, ali izostale su prave šanse.

- Preuzeli smo rizik, stajali visoko i imali smo situacije koje smo zadnjim dodavanjem mogli bolje odigrati. To se nije dogodilo, ali glavu gore i imamo za tjedan dana novu utakmicu. Idemo dalje.

Kalik je zabio u trenucima dok je Hajduk igrao bez pravog napadača.

- Mislim da su se pod imperativom rezultata i pobjede malo povukli. Znamo da imaju brze igrače, Kalik je to iskoristio. Hajduk je zasluženo pobijedio

Ciljevi Lokomotive?

- Ne bih o tome, tek je početak i ima puno utakmica za igrati. Mi smo dobro krenuli u sezonu, idemo dan po dan, korak po korak i vidjet ćemo gdje će nas to dovesti.

Nehotičan sudar s Livajom, ispričali ste mu se. Kako ste do doživjeli?

- Marko i ja smo stvarno veliki prijatelji, puno puta smo igrali jedan protiv drugoga. Poštujem ga i ispričao sam mu se, slučajno sam ga udario u zadnju ložu kada sam zahvatio loptu. Nadam se da mu nije ništa ozbiljno i stvarno mu želim što brži oporavak.

Katić?

- Stvarno radnik i pozitivac, mislim da je jedna blistava karijera pred njime.

