Kolumbijac iz Sigeta: Živio sam pod narkokartelom. Ako se ne svidiš 'jefeu', mogu te srediti...

Otišao sam iz domovine jer je njima nogometni talent nebitan, gledaju samo novac. Volim slušati kršćansku glazbu, vjera mi je jako bitna, a nemam ništa protiv da odem u 'kolumbijski' Šibenik

<p>Bravo, Dani, zaorilo se Sigetom u toplo jesensko prijepodne u Nogometnom športskom centru Stjepan Spajić.</p><p>Među domaćim gorostasima <strong>Hrvatskog dragovoljca</strong> krilom je jurio omaleni brzanac <strong>Danovis Martínez Caliz</strong> (20), Kolumbijac koji je stigao u Novi Zagreb u kolovozu ove godine, a nešto ranije u Europu.</p><p>- Došao sam u ožujku preko agencije Scouting Soccer Sport iz Medellína u klub iz pete lige Rakovec, gdje je taman zaustavljeno prvenstvo. Prije početka nove sezone prišao mi je agent <strong>Jhonatan Carvajal</strong>, rekao mi da mogu igrati u puno boljoj ligi. Zahvaljujući njemu, upoznao sam svoje sadašnje zastupnike, <strong>Andyja</strong> i <strong>Dannyja Baru</strong>. Došao sam na probu ovdje i svidio se treneru - priča nam Danovis na tribinama novozagrebačkog stadiona.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Danovis Martínez</strong></p><p>Dragovoljac je odlično startao u novu sezonu <strong>Druge HNL</strong>, vodeći je nakon sedam kola i bez poraza, a Dani je odigrao pet utakmica. U debiju protiv Croatije iz Zmijavaca asistirao je za pobjednički gol Leonu-Habibu Ernstu. Martínez je inače desno krilo i, prema treningu kojega smo pogledali, doista djeluje kvalitetno i agilno. A visok je samo 172 centimetra.</p><p>- Ljudi ovdje jako su ljubazni i osjećam se ugodno u ovom gradu. Sve što trebam nadohvat mi je ruke. Najveći mi je problem jezik. Nešto mi kažu pa mi moraju pokazati što to znači da bih mogao razumjeti. Ovdje je tempo igre jak i brz i prilagodba nije bila jednostavna. Ipak sam bio pet mjeseci bez utakmica, bez pravih podražaja i trebalo mi je neko vrijeme da uhvatim ritam.</p><p>Danovis dolazi iz grada Medellína koji, nismo htjeli biti nepristojni pa smo zastali...</p><p>- Ima svoju povijest - nasmijao se samozatajni Danovis.</p><p>Naravno, radi se o povezanosti s narkokartelima i rasprostranjenosti ilegalne trgovine drogom. Zbog ljudi iz podzemlja, uostalom, ubijen je kolumbijski reprezentativac <strong>Andrés Escobar</strong> po povratku sa Svjetskog prvenstva 1994. u SAD-u, gdje je zabio autogol.</p><p>Sigetski Dani rođen je u mjestu Chinú 400-tinjak kilometara sjevernije od Medellína, a odrastao je u obližnjem gradu Sinceleju. Nogomet je, prije dolaska u Hrvatsku, godinu dana igrao u klubu Pacho Maturana u Medellínu i iz prve je ruke iskusio što znači živjeti okružen sumnjivim tipovima.</p><p>- Grad je jako napučen i jako opasan. Naprimjer, u svakom kvartu ima jedan gazda, <em>jefe</em>. Ako nemaš dozvolu da budeš tamo, ako te ne poznaju i nemaš neke veze, nešto ti se može dogoditi. Ima ljudi koji čine zlo. Srećom, ja nisam imao takvih iskustava - kaže Danovis.</p><p>Život ipak nije opasan ako ne zabadaš nos gdje ti nije mjesto, uvjerava, i njime slobodno možete šetati. Pa ni činjenica što živi u gradu pod kontrolom narkokartela nije bio razlog za odlazak iz Kolumbije. Ali jest nešto što je povezano s njima, korupcija.</p><p>- Otišao sam iz Kolumbije jer su mi mogućnosti da se razvijem kao nogometaš bile jako loše. Jednostavno, oni iznad svega stavljaju novac, a talentirani igrači su im nebitni i stagniraju. Morao sam se odlučiti za promjenu u životu.</p><p>Kad je došao u Hrvatsku, put ga je odveo u malu općinu <strong>Rakovec</strong> između Svetog Ivana Zeline i Vrbovca. Upoznao je čari hrvatske kuhinje.</p><p>- Živio sam u Vrbovcu i tamo izlazio dok nisu sve zatvorili zbog korone. Svidjelo mi se jedno jelo, ali ne znam kako se zove. Nisu ćevapi, ma ni pljeskavica sa sirom, ali nekakvo je meso s mortadelom - rekao je Dani pa se sjetio drugog jela:</p><p>- Dok sam živio u jednom hotelu u Vrbovcu, stalno sam jeo salatu s piletinom, to mi je omiljeno jelo!</p><p>A onda se preselio u stan u blizini stadiona u Sigetu. </p><p>- Živim s prijateljem <strong>Frankom Gavirijom</strong> koji također igra za Dragovoljac, za juniore. Također je iz Kolumbije, išli smo skupa u školu u Medellínu. Izašli smo nekoliko puta, obišli centar grada...</p><p>- Glazba? Ne razumijem jezik pa ne slušam hrvatsku, haha. A od domaće slušam reggaeton, champetu i kršćansku glazbu, salsu... Vjera mi je jako bitna, pomolim se Bogu prije svake utakmice i izlaska iz kuće da ispadne dobro i uvijek je uza me.</p><p>Trojica Kolumbijaca igrala su ili još igraju u HNL-u. <strong>Rodrigo Rivas</strong> (23) bio je prvi u Rudešu 2017/18. (dva nastupa), <strong>Jorge Obregón</strong> (23) etablirao se u Varaždinu kroz prošlu i ovu sezonu (16 nastupa, tri gola), a nedavno je u Šibenik stigao <strong>Juan Camilo Mesa</strong> (22). I ne samo on, nego i cijela grupacija Kolumbijaca koja je kupila klub za 100.000 eura.</p><p>- Da, čuo sam za tu vijest. Čak je jedan moj poznanik došao u taj klub i probao se dogovoriti s njima, ali zbog nekih osobnih razloga ipak se vratio kući. Naravno da bih volio igrati u prvoj ligi i upoznati te ljude, zašto ne i zaigrati u prvoj ligi sa Šibenikom ili s Dragovoljcem - kaže nam kolumbijski mladić i zaključuje:</p><p>- Želim ići korak po korak, prvo se sasvim prilagoditi na život ovdje, upoznati ligu... Ne želim preskakati stepenice jer će mi se to obiti o glavu.</p>