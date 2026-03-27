NEZADOVOLJNI IGROM

Kolumbijci nakon poraza od Hrvatske: Ovo je zabrinjavajuće

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Kolumbijci nakon poraza od Hrvatske: Ovo je zabrinjavajuće
Foto: JC Ruiz/Sipa USA

Kolumbija je na Svjetskom prvenstvu u skupini s Portugalom, Jamajkom i pobjednikom dvoboja DR Kongo - Jamajka

Kolumbija je izgubila od Hrvatske 2-1 u prijatelskoj utakmici u SAD-u, a tamošnji mediji kritizirali su momčad nakon utakmice. Iduću utakmicu južnoamerička reprezentacija igra protiv Francuske, a kolumbijsko izdanje ESPN-a izrazilo je zabrinutost. 

"Kolumbija je izgubila od Hrvatske u prijateljskoj utakmici i pokazala zabrinjavajuće defenzivne slabosti", naslov je teksta, a posebno ističu propusnost u obrani. 

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Kolumbije
Foto: JC Ruiz/Sipa USA

"Hrvatski nogometaši s lakoćom su dolazili do prilika, a posebno su bili opasni po bokovima", pišu Kolumbijci i opisuju drugi gol "vatrenih":

"Golman Camilo Vargas loše je procijenio let lopte, a Igor Matanović je, neometan od Jhona Lucumíja, glavom zabio za pobjedu". 

Nakon tog je gola Kolumbija krenula po izjednačenja, ali do njega nije došla i Hrvatska je pobijedila dvoboj. 

"U potrazi za izjednačenjem, kolumbijska obrana ostala je izložena, što je Hrvatskoj otvaralo prostor za kontranapade. Hrvatska je mogla i povećati vodstvo, a jednom je pogodila i stativu. Kolumbija će ovaj ciklus utakmica zaključiti u nedjelju, 29. ožujka, susretom protiv Francuske u Marylandu. Francuzi na tu utakmicu dolaze nakon pobjede nad Brazilom 2:1, no pred kolumbijskim stožerom hitan je zadatak uspostava reda i ispravljanje obrambenih propusta", zaključuje ESPN.

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Kolumbije
Foto: JC Ruiz/Sipa USA

Kolumbija je na Svjetskom prvenstvu u skupini s Portugalom, Jamajkom i pobjednikom dvoboja DR Kongo - Jamajka. 

