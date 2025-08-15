Prva objava Hajduka nakon debakla izazvala kaos: 'Gospa nam je plafon. Ovo je križni put'

Hajduk se porazom 3-1 od Dinama Cityja u trećem pretkolu Konferencijske lige oprostio od Europe za ovu sezonu. To je još jedan razočaravajući rezultat za Splićane, koji će tako 15 godina ostati bez europskog nogometa. Utakmica je za goste u Tirani počela loše, Dinamo je zavladao terenom, a u 14. minuti zabio je Baton Zabergja. U 22. minuti prvi žuti karton dobio je Bamba, a dojam da će “bili” teško proći dalje potvrdio se kada je u 78. minuti dobio i drugi. Ipak, s igračem manje uspjeli su izboriti produžetke, a izjednačili su u 99. minuti preko Frana Karačića koji je pogodio poslije kornera.

Samo deset minuta kasnije uslijedio je novi šok. Fantastičnim udarcem izvana Eridon Qardaku zabio je za 2-1, a potom je samo dvije minute kasnije pogodio i Herkuran Berisha za prolazak.

Poslije utakmice Hajduk se na društvenim mrežama oglasio grafikom rezultata i fotografijom Roka Brajkovića. U opis su dodali: "Dali ste nam dušu, srce ste nam dali. Težak poraz Hajduka u Albaniji…". Uslijedila je gomila komentara navijača, a mnogi su zazivali i ponovno isključivanje komentara...

Volit ovaj klub i navijat za njega je križni put.

Nemojte da ste slučajno gasili komentare jer ste svaku lošu riječ i psovku zaslužili. Kako vas više nije sramota, ljudi izdvoje svoje vrijeme da dođu na stadion zbog vas, sram vas sve može biti od prvog do zadnjeg.

Gospojina plafon u europskim natjecanjima, uvijek bilo tako i bit će…

Bravo, čestitam na još jednoj sramoti. Ugasite klub, ovo je strašno! Do sada sam bio vjeran godinama, išao na utakmice koliko god sam mogao, kupovao stvari, bio godinama član.

Najžalosnije je što će im ljudi oprostiti do nedjelje i opet će biti pun stadion, navijat će se kao da se ništa nije dogodilo…

Bolje isključite komentare opet.

Mi smo u godinu dana više golova zabili sami sebi nego što smo imali udaraca u okvir gola.

Očekujem javnu ispriku igrača svim navijačima.

Realno, samo me ti, Hajduče, u životu možeš toliko razočarati, a da te i dalje volim beskrajno.

Bože sačuvaj.

Ovo je sramota, da se šprdaju Albanci s nama. Na što smo spali. Sada bi Hajduk trebao navijačima platiti čarter da se vrate kući.

E moj Hajduče, daleko je Europa za tebe.

Srića da nam se posrećilo u ždrijebu jer da nije, možda ne bismo vidjeli ni treće pretkolo.

Kakvi smo baksuzi, izgubili bismo i pozivnicu na turnir.