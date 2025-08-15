Obavijesti

VIDEO Igrači Hajduka nakon još jednom debakla otišli pozdraviti Torcidu. Evo kako su reagirali

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dalmatinski portal

Ispadanje Hajduka u Tirani postalo je tako jubilarna 15. godina zaredom da su "bili" ispali u pretkolima europskih natjecanja

Hajduk se porazom 3-1 od Dinama Cityja u trećem pretkolu Konferencijske lige oprostio od Europe za ovu sezonu. To je još jedan razočaravajući rezultat za Splićane, koji će tako 15 godina ostati bez europskog proljeća. Utakmica je za goste u Tirani počela loše, Dinamo je zavladao terenom, a u 14. minuti zabio je Baton Zabergja. Hajduk je nakon toga igrao konkretnije, no do gola je stigao tek u prvom produžetku kada je nakon kornera Fran Karačić pogodio u 99. minuti.

Samo deset minuta kasnije uslijedio je novi šok. Fantastičnim udarcem izvana Eridon Qardaku zabio je za 2-1, a potom je samo dvije minute kasnije pogodio i Herkuran Berisha za prolazak.

Nakon još jedne blamaže igrači Hajduka krenuli su pozdraviti navijače koji su u velikom broju stigli u Tiranu. Oko 1500 njih došlo je na stadion Air Albania, a tijekom cijele utakmice davali su podršku svojoj momčadi. Mnogi su u Albaniju doputovali i ranije te spojili ugodno s korisnim. Uživali su na plažama u Draču i Vlori, a potom u četvrtak stigli na utakmicu.

Malo tko je očekivao da će se izlet u Albaniju pretvoriti u još jedan debakl. Igrači su poslije posljednjeg sučeva zvižduka, kada je prvi šok nakon ispadanja splasnuo, otišli prema tribini na kojoj se nalazila Torcida, koja im je uzvratila pokojim zviždukom.

Video pogledajte OVDJE.

