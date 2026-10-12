Komentator kisnuo na derbiju na Poljudu: 'Propulao sam, bilo je kao u zatvorima u Čečeniji'

Derbi Hajduka i Dinama na Poljudu obilježio je snažan pljusak zbog kojeg su gledatelji tražili zaklon i sklanjali se s tribina. Krov je prokišnjavao i iznad novinarskih i komentatorskih mjesta, a MaxSportov komentator Mateo Pukšar u emisiji Totalni nogomet otkrio je kako je bilo prenositi utakmicu u takvim uvjetima.

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Pokretanje videa... VIDEO Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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- Znao sam što me čeka, ali ovo je prvi put da je netko, poput jednog kolege, mogao to slikati i snimiti na licu mjesta. Spremio sam folije za papire, dodatnu jaknu za kišu, prvi put u životu - rekao je Pukšar.

Snažan pljusak tijekom derbija pokazao je da krov splitskog stadiona ne štiti ni novinarska ni komentatorska mjesta. Kiša je padala po računalima i opremi, a Pukšar se od vode morao braniti kabanicom.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Nije mi previše smetalo na prvu, ali kada ti kao u zatvorima u Čečeniji stalno kapa voda na glavu i to traje sat vremena, naravno da u 90. minuti prolupaš - opisao je Pukšar, a zatim se našalio na račun vlastitih komentara u završnici prijenosa.

- Otišao sam u totalni populizam. Prolupao sam zadnjih par minuta jer smo izgubili dosta minuta na bakljadu, pregovore oko nastavka - dodao je.

Njegov kolega Andrija Cmrečnjak podsjetio je da problemi s prokišnjavanjem nisu novi. Slične je uvjete doživio prije četiri godine, kada su na Poljudu igrali Hajduk i Osijek.

- Ljudi ne znaju. Prije četiri godine u ovom periodu igrali su Hajduk i Osijek na Poljudu po ružnoj kiši. Na moju komentatorsku kućicu je i tada padala kiša. Tada smo pronalazili razne načine da se zaštitimo od te struje koja ti je na glavi - rekao je Cmrečnjak.

Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Dok se raspravlja o obnovi Poljuda ili gradnji novog stadiona, smatra da se ne smije čekati s osiguravanjem osnovnih uvjeta za korištenje postojećeg.

– Poljud se mora što prije barem malo obnoviti kako bi bio funkcionalan dok se ne nađe rješenje za novi stadion ili koja će već rezolucija biti. Mora biti obnovljen do te mjere da pruža najosnovnije ljudske uvjete – zaključio je Cmrečnjak. [1309]