Komentator poludio: Rakitiiiić! Bum! Pali motore, ksshshshsh

Barcelona je u srijedu slavila protiv Tottenhama 4-2 u drugom kolu grupne faze Lige prvaka, a drugi gol za Katalonce dao je hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić.

I to ne bilo kakav gol, nego - golčinu.

Raketa je u punom trku naletio na loptu i volejem ju poslao iza leđa Llorisa. Da stvar bude bolja, lopta se, prije nego što je prešla gol liniju, odbila od lijevu stativu.

Zaista, bio je ovo gol kakav se rijetko viđa te je nominiran za najljepši gol ovog kola Lige prvaka.

A nakon gola, internet je oduševio i nizozemski komentator Sierda de Vosa svojom reakcijom.

Njegovo imitiranje zvuka lansiranja rakete uz rečenicu 'Palimo motore!' postalo je hit na društvenim mrežama.

The Dutch call of the Rakitic goal is bananas and INCREDIBLE pic.twitter.com/3cWjZTikX0