Komentator je podsjetio Piksija: 'Ne znaš me? Sjeti se tuširanja i jezera, par trenera i ljubavnica'

Srpska nogometna reprezentacija na Europskom će prvenstvu igrati u skupini sa Slovenijom, Danskom i Engleskom, a izbornik Dragan 'Piksi' Stojković (58) ima pola godine da pripremi 'orlove' za veliko natjecanje. A na tom će ga putu, kao i dosad, pratiti komentari Rade Bogdanovića (53), bivšeg nogometaša Atletico Madrida i Werder Bremena koji je danas sportski komentator.

Nema teme kroz koju Bogdanović nije prošao što se tiče srpske nogometne reprezentacije, a u nedavnom je intervjuu istaknuo kako je zaprepašten da 'Piksi' navodno ima plaću od 120.000 eura bez obzira na debakl na Svjetskom prvenstvu u Katru te mnogo muke u kvalifikacijama za Euro.

Srpski izbornik dugo je bio bez komentara, a onda je odlučio 'baciti kontru' i odgovoriti Bogdanoviću.

- Tko je taj - upitao se srpski izbornik, a nije dugo čekao na odgovor komentatora s televizije:

- Pošto je Piksi rekao da ne zna tko sam, predstavit ću se. Rođen sam u Sarajevu od oca Slobodana i majke Nade, u općini Novo Sarajevo, a porijeklom iz sela Tilava - započeo je Bogdanović pa iskoristio priliku i 'bocnuo' Stojkovića:

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

- Rekao je da me ne poznaje, a ja ću mu reći kako me poznaje. Mjesec dana prije nego što je pobjegao iz Srbije došao je u Makedoniju na Dojransko jezero. Tamo je polagao profi licencu kako bi otišao u Japan i postao trener po skraćenoj i privilegiranoj proceduri, a igrom slučaja sam i ja bio polaznik trenerske škole. Postoji detalj koji može povezati funkcioniranje Nogometnog saveza Srbije u to vrijeme i kako se dobivaju licence.

A tu se Bogdanović nije zaustavio, već je odlučio do kraja 'zakucati' izbornika srpske nogometne reprezentacije.

- Srbija je velika, ali previše mala da bi se organizirala škola u Srbiji pa su otišli u Makedoniju. Njih šest, sedam trenera i tri, četiri ljubavnice. Bili smo dolje na tom jezeru i tad je došao Piksi koji je bio smješten preko puta moje sobe. Kad je došao, odmah se išao tuširati, a nitko mu nije rekao da nemamo vode preko dana jer je restrikcija. Izlazi iz sobe s ručnikom oko struka, s pjenom od šampona na glavi, jedno oko zatvoreno, a na drugo škilji i pita me: "Bogdane, ima li tople vode?". Ja sam mu odgovorio: "Piksi, nema tople vode. Od osam ujutro do šest navečer imamo restrikciju, morat ćeš se tuširati u hladnoj - objašnjava Rade Bogdanović pa zaključuje:

- Vrlo dobro znam da me zna, a licencu je dobio po skraćenoj proceduri. Sam je odabrao mentora iz Francuske, tako da mislim da me poznaje.