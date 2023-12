Izvukli Srbiju, u pozadini film za odrasle! 'Čujemo neke zvukove'

Hrvatska je na ždrijebu za Euro 2024 izvučena u skupinu B sa Španjolskom, Albanijom i Italijom, a samu svečanu ceremoniju u Hamburgu obilježio je nesvakidašnji incident koji je ekspresno postao glavna tema rasprava na društvenim mrežama.

Zvukovi iz pornića na ždrijebu

Naime, u trenucima kada je Giorgio Marchetti izvlačio reprezentacije iz četvrte jakosne skupine, u pozadini su se mogli čuti zvukovi iz filmova za odrasle.

- Ovdje su neki zvukovi koji su se sada zaustavili - kazao je Marchetti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Snimka je hit na društvenim mrežama

No, zvukovi su se samo nakratko zaustavili, a onda su se mogli ponovno čuti, i to u trenutku kada je Srbija smještena u skupinu C, zajedno sa Slovenijom, Danskom i Engleskom.

Što se točno događalo u hamburškoj dvorani Elbphilharmonie zasad nije poznato, no snimka je postala hit na društvenim mrežama.