Komisija: Ivanušec nije skrivio penal, gol Kalika je bio! Toplak: Gorica je politiku vodila u krčmi

Moram napomenuti da je Komisija odmah nakon završetka polusezone sazvala sastanak, seminar gdje su analizirane sve situacije koje su izazvale polemiku u prošloj polusezoni. Osam dana prije nastavka bio je četverodnevni seminar u Medulinu gdje su provedeni testovi fizičkog stanja sudaca, određene smjernice... Organiziran je i sastanak s medijima gdje su bili predstavnici svih klubova, rekao je član Sudačke komisije HNS-a Draženko Kovačić gostujući u emisiji "Studio HNL" na MAXSportu pa dodao:

- Unatrag nekoliko godina takav seminar bio je zamišljen, no do ove godine se nikada nisu svi odazvali. To je pohvalno, mislim da je bio kvalitetan sastanak gdje su zauzeti jasni stavovi za nastavak prvenstva.

Nešto ranije, u emisiji su gostovali Samir Toplak i Rajko Magić koji su komentirali utakmice 18. kola HNL-a.

Dinamo - Gorica, sudac Duje Strukan

Toplak: Kad prvi na tablici odigra sa zadnjim to je kiks, veliko iznenađenje. Ti događaji oko Dinama koji su se događali nisu toliko utjecali na ekipu. Igrači se ne zamaraju što se događa na katu dok plaća sjeda. I tu je kraj priče, njih nije briga. Dinamo je bio dominantan, bolji, realizacija nije bila na nivou iako nije stvorio neke pretjerane šanse. Trener Sopić mora pronaći neke igrače koji će eksplodirati. Fućak, Mitrović, Ndockyt... Nitko nije zabio ni gola u HNL-u. Vidjet ćemo hoće li Tim Matavž biti taj, ali on je u 185 minuta ove sezone zabio jedan gol. Kad sam odlazio rekao sam predsjedniku Črnku: "Morate brzo dovesti sportskog direktora." Jer politika se vodila iz krčme. On je to napravio i nadam se da će to biti to. Sportska politika je bila promašena što dokazuju svi dolasci i odlasci (ukupno 16 igrača je otišlo ili došlo op. a.)

3. minuta, prekršaj Ristovskog, poništen gol Špikića

"Stav Komisije je da je ovdje opravdana VAR intervencija. Ovdje igrač Dinama nije igrao loptom nego nakon što ga je odnio... Vidite udarac koljena u zadnju ložu igrača Gorice. Inercijom igrač Gorice odigrava loptu. Opravdana intervencija VAR-a, sudac Strukan je došao pogledati i zbog toga je dosuđen prekršaj.", rekao je Draženko Kovačić i nastavio:

"Teško je reći što su suci u brzini vidjeli. Ali zato postoji VAR koji ima mirnu situaciju. Prvo nisu mislili da jest prekršaj, ali kada se pomno analizira, u VAR sobi sa svim mogućim alatima, pozvali su suca na pregled i donesena je ispravna odluka."

87. minuta, Ivanušec srušio Majstorovića, penal za Goricu?

"Ovdje je jedan nogometni duel gdje nema prekršaja nogom. Je ruka stavljena na rame, ali nema apsolutno nikakvog potezanja. Igrač Gorice je osjetio kontakt, naglasio ga... Sudac je imao kontrolu i ispravno dosudio, dozvolio nastavak igre u ovoj situaciji."

Hajduk - Šibenik, sudac Tihomir Pejin

Magić: Treba čestitati Hajduku na upornosti. Napadali su, pokušali su negativni rezultat izjednačiti pa pobijediti. Statistika jako puno govori kolika im je bila želja. Šibenik? Postigli su gol za vodstvo, branili su se, ali drugi gol je bio kiks. Prejeftino su ga primili.

Toplak: U Hajduku je novi trener, novi sustav 3-5-2 protiv 4-2-3-1. Hajduk je agresivno krenuo, bio dominantan, stvorio puno opasnih situacija... Možemo li mi već vući paralele? Nešto se nazire. Leko želi jako puno igrača u završnici i jako puno ubačaja. Sve je dolazilo s bokova. Ako se sjećamo prijašnjeg Hajduka u 3-5-2, gušili su se u sredini. Špice su ulazile u sredinu i iz te igre je dolazilo puno kontri. To je neka ideja igre. Šibenik je dao sve od sebe. Slažem se s Marijem (Cvitanovićem op. a.), ali uvijek kvaliteta presudi. Sav taj pritisak, sve su jednostavno rješavali, ali iz najjednostavnije situacije... Da im je netko rekao da će dobiti gol rekli bi da ne bi. Hajduk je bio uporan i zasluženo pobijedio. Ali kod prvog gola svi su igrali poluaktivno i mislili da Šibenik ne može zabiti.

45. minuta, poništen pa priznat gol Kalika

"Pomoćni sudac je dozvolio nastavak igre prema uputama i na kraju dosudio zaleđe. To je teška situacija za pomoćnog suca koji je vrlo dobro pozicioniran. Upitna je samo ruka, a ona ne može biti u zaleđu. Vrlo teška situacija, ali na kraju ispravna odluka.", smatra Kovačić.

Osijek - Rijeka, sudac Patrik Kolarić

35. minuta, lopta pogađa Lovrića u ruku, VAR potvrdio penal

"Pohvalio bih i igrače i suce, i suce u VAR sobi koji su ovaj vikend imali teške uvjete pa VAR nije na svim stadionima bio u funkciji. Ovdje smo imali situaciju gdje igrač Osijeka desnom rukom zaustavlja loptu. Sudac je fantastično bio pozicioniran i donosi odluku koja je ispravna.", navodi Kovačić.

60. minuta, oštar start Galešića, dobio žuti

"Radi se o jednom nepromišljenom startu, ali nije na igrača nego ispred njega u želji da se zaustavi razvojni napad suparničke momčadi. Na prvu ružno izgleda, ali ako ga analiziramo po kriterijima za dodjelu disciplinskih mjera, imamo samo brzinu dolaska. Start je ispred igrača, nije na njega i nemamo o čemu raspravljati, to bi bio čisti crveni. Međutim, ovdje je ispred i do kontakta dolazi s lijevom nogom, koja je bila nisko dolje. Igrač se brzo pridigao i žuti je ispravna odluka.

88. minuta, nije priznat gol Osijeka zbog zaleđa

"VAR suci i osoblje u VAR sobi su sve poduzeli u samoj pripremi... Označili su sve linije, čak je i rasvjeta ranije upaljena da bi se VAR osposobio, ali nije radio u potpunosti. U ovoj situaciji gdje je pomoćni sudac bio vrlo dobro pozicioniran, ali zaleđe je bilo malo, je donio pogrešnu odluku. Ekipa u VAR sobi crtala je linije u koracima i zato je to dugo trajalo, ali odluka je bila ispravna."

