Kompany poludio na suce: Ako uključite zdravi razum, sve ovo je smiješno. Odlučili su detalji

Bayern je završio svoj put u Ligi prvaka. Nakon spektakularnog dvomeča, bolji je bio Paris Saint-Germain (6-5 ukupno), a trener bavarskog diva Vincent Kompany nakon uzvratne utakmice polufinala nije skrivao bijes zbog, prema njegovom mišljenju, niza spornih sudačkih odluka koje su izravno utjecale na konačni ishod. Iako je prvo stao u obranu svojih igrača i pohvalio njihov trud, belgijski stručnjak brzo je usmjerio svoje frustracije prema djeliteljima pravde.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

​- Rekao sam igračima da razumijem njihovo razočaranje. Mislim da smo dali apsolutno sve. Ovo je bila utakmica detalja. Igrali smo pet puta protiv PSG-a u posljednje dvije godie i mi smo pobijedili dvaput, oni dvaput, a sada je bilo neriješeno. Svaki put su to bile potpuno izjednačene utakmice - rekao je Kompany za TNT Sports, prije nego što je govorio o suđenju:

​- Moramo pogledati neke situacije koje su suci odlučili kroz obje utakmice. To nije izgovor za sve, ali je važno. Ako pogledamo oba susreta, previše je stvari otišlo protiv nas. Igrači su dali sve protiv fantastične momčadi PSG-a.

Podsjetimo, prvi dvoboj u Parizu završio je nevjerojatnom pobjedom PSG-a 5-4, u utakmici u kojoj se Bayern vratio nakon što je gubio 5-2. Kompany je taj susret zbog suspenzije pratio s tribina, a nakon uzvrata najviše su ga razljutile dvije situacije s igranjem rukom iz prvog poluvremena.

​- Kod prve situacije razumijem pravilo. Lopta ga prvo pogađa u tijelo pa u ruku, iz blizine je i nakon toga kažu da je zbog putanje lopte to penal. Ali druga situacija... njegova ruka je u zraku, lopta ga pogađa. Kažu da nije penal jer je lopta došla od suigrača - rekao je pa dodao:

​- Ako pogledate obje situacije i uključite malo zdravog razuma, ovo je jednostavno smiješno. Što god netko rekao, smiješno je. Ne objašnjava cijelu utakmicu, ali na kraju govorimo o golu razlike.

U Bayernu su također bili ljuti zbog situacije s Nunom Mendesom, koji je već imao žuti karton, a izbjegao je isključenje nakon jednog prekršaja.

​- Mislio sam da će mu dati drugi žuti. Imao sam osjećaj da je sudac odustao kada je shvatio da mu je već pokazao jedan karton i da ga nije htio isključiti. Zato je preokrenuo odluku - zaključio je Kompany.