VELIKE ŠANSE ZA SP

Računalo reklo svoje: 'Vatreni' su jednom nogom na Mundijalu

Piše Jakov Drobnjak,
Računalo reklo svoje: 'Vatreni' su jednom nogom na Mundijalu
Osijek: Ante Budimir u utakmici protiv Češke podigao rezultat na 4:1 | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Prema izračunu stranice FootballMeetData, Hrvatska ima 89 posto šanse za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo. Manje šanse imaju Engleska, Belgija i Njemačka

Hrvatska je nastavila nepobjediv niz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Nešto teže od očekivanog "Vatreni" su u gostima pobijedili Farske Otoke golom Andreja Kramarića i tako se dodatno približili Češkoj koja trenutačno drži prvo mjesto na ljestvici s 12 bodova, ali uz dvije utakmice više od Hrvatske. Statističari su se već pozabavili s time tko ima koliko šanse za ići na Mundijal, a po njihovim izračunima, Hrvatska je gotovo sigurna.

Osijek: Luka Modrić iz jedanaesterca za 2:1 protiv Češke
Osijek: Luka Modrić iz jedanaesterca za 2:1 protiv Češke | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Gledajući od 5. rujna, Hrvatska ima 89 posto šanse za kvalificirati se na Svjetsko prvenstvo. Isto toliko ima i Austrija, dok su ispod Hrvatske Engleska s 82 posto, Belgija s 80 posto, Njemačka koja je izgubila prvu utakmicu od Slovačke je na samo 67 posto, Švicarska je na 62 posto, a Grčka na 51 posto. Reprezentacije s većim šansama od Hrvatske su Španjolska, Norveška, Portugal, Nizozemska i Francuska. Također, Hrvatska ima 11 posto šanse da završi na drugom mjestu u skupini, koje vodi u dodatne kvalifikacije.

"Vatreni" su u sjajnoj poziciji da bez stresa dohvati Svjetsko prvenstvo i za sada sve ide kako je i zamišljeno. Tri utakmice, tri pobjede i gol razlika +12, što je bitno ukoliko će dvije momčadi na vrhu imati jednak broj bodova. Češka ima +5 te je naša reprezentacija u velikoj prednosti, a svakako će pokušati bez ispuštenog boda završiti kvalifikacije. Hrvatskoj slijedi Crna Gora na Maksimiru u ponedjeljak te se i protiv momčadi Roberta Prosinečkog očekuje pobjeda.

