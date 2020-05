Komu ide HNL? Ponudu poslali Slovenci i Talijani, HRT ipak ne

Sedam ponuda stiglo je u sjedište HNS-a za otkup televizijskih prava za emitiranje Prve i Druge HNL, Kupa i Superkupa, HNL-a i Kupa za nogometašice, futsala... Za sedmogodišnje razdoblje od 2022. do 2029.

Tko je poslao ponude i koliko one iznose, službeno nije poznato kako ne bi ugrozile pregovore s tri najbolja ponuđača. Kako doznajemo, HNS se nada da bi konačan "deal" mogao iznositi 20 milijuna eura čime bi klubovi na koncu mogli zaraditi između pet i deset puta više nego što imaju sad.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Čije su ponude sletjele u Hilton? Neslužbeno, radi se o dvije domaće tvrtke, VOX-Nogometu, tvrtki Ivana Blažička, koja je prava u aktualnom razdoblju (2019.-2022.) distribuirala dalje do Hrvatskog telekoma, druge tvrtke koja je također zainteresirana za novi paket i utakmice koje bi se emitirale na kanalima Arena Sporta.

Osim njih, ponudu je, neslužbeno, poslala i United Media, tvrtka u čijem su vlasništvu Sport Klub i Nova TV i koja ima prava i na utakmice kvalifikacija za SP 2022., Ligu nacija i prijateljske utakmice reprezentacije. Tu su i tvrtke iz Slovenije, Italije, Švicarske i Švedske.

Među ponuđačima nije i Hrvatska televizija. Daleko od toga da u nacionalnoj dalekovidnici ne bi htjeli vratiti HNL u program nakon 11 godina, ali problem je cjelokupni paket i cifra koju na Prisavlju ne mogu izdvojiti.

No to ne znači da HNL-a neće biti na HTV-u. Moguće je, kao što je bio slučaj i s Eurom, da naknadno otkupe dio utakmica bude li nositelj prava zainteresiran za prodaju.

U međuvremenu, HTV je poslao ponudu Uefi za otkup prava na Ligu prvaka od 2021. do 2024., i to ponovno na prvi odabir srijedom, kao i dosad. Još nije poznato hoće li to tako i ostati. Drugi, veći dio kolača zasad ima A1, odnosno PlanetSport.