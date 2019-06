Komu to treba? 'Vatreni' na Wales po osječkoj žegi i 30°C!

Još drugog dana prosinca prošle godine, kad su u Dublinu ždrijebane skupine kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2020. i objavljena satnica, postalo je jasno da će hrvatska nogometna reprezentacija utakmicu trećeg kola protiv Walesa igrati u subotu, 8. lipnja u - 15 sati.

Termin odigravanja utakmice tad nije bio u prvom planu, no ovih je dana postao aktualan. Kako i ne bi kad je ljeto pred vratima, a razdoblju hladnijega i kišnog vremena došao je kraj. Dodajte tome i da se utakmica igra u Osijeku u Slavoniji, gdje su vrućine osobito teške...

- Znam da je kraj sezone, igrači su umorni, igra se u 15 sati i bit će pakleno vruće, ali nema alibija, mi idemo na pobjedu - rekao je izbornik Zlatko Dalić u intervjuu za Sport Klub.

Pogled na vremensku prognozu AccuWeathera za ovu subotu otkriva i koliko vruće: dnevni maksimalac, koji će biti baš u vrijeme utakmice, iznosit će 27 stupnjeva uz stvarni osjet čak 31 Celzijevac! "Vatreni" zbog toga na mini-pripremama u Rijeci imaju treninge baš od 15 sati, kako bi se što bolje priviknuli na uvjete kakvi ih čekaju. No jedno je vrućina na Kvarneru, uz more, a drugo u Slavoniji...

Hrvatska je i prošle godine u lipnju igrala na Gradskom vrtu. Svladali smo u prijateljskoj utakmici 8. lipnja Senegal 2-1 golovima Ivana Perišića i Andreja Kramarića u utakmici koja je počela tri sata kasnije, u 18 sati. Sparina je bila velika i Dalić je priznao pogrešku.

- Prvo poluvrijeme je bilo loše i to je bila moja greška zato što sam pristao igrati u 18 sati iako igramo s Nigerijom u 21 sat. To je bila katastrofa. Bilo je prevruće i to je ubilo utakmicu - govorio je tad izbornik.

Ovaj put nije imao izbora, nego je satnicu diktirala Uefa. Naime, tijekom svakog reprezentativnog termina subotom i nedjeljom neke se utakmice igraju od 15 sati, neke od 18, a neke od 20:45.

Kako nas je ždrijeb u Rusiji pomazio jer smo sve utakmice (osim finala koje se igralo od 17 sati) igrali u večernjem terminu od 21 sat (Nigerija) odnosno 20 sati (Argentina, Island, Danska, Rusija, Engleska), tako nas je ovaj put stavio u nezavidnu poziciju. No, kako nama, tako i Velšanima koji nemaju toliko iskustva igranja po visokim temperaturama kao naši nogometaši.

Podsjetimo, nakon nepotpuna dva kola Hrvatska je na četvrtom mjestu ljestvice s domaćom pobjedom nad Azerbajdžanom (2-1) i porazom kod Mađarske istim rezultatom. Wales je također na tri boda zahvaljujući pobjedi nad Slovačkom, ali i utakmicom manje.